A bordo de un yate en Miami y con un detalle viral: la alocada nueva despedida de soltera de Lali Espósito

Mariana "Lali" Espósito volvió a revolucionar el ecosistema digital al compartir los entretelones de una nueva despedida de soltera en las costas de Miami. Tras cumplir con una destacada agenda laboral vinculada a los Premios Billboard a la Música Latina en el estado de Florida, la artista aprovechó su estadía para combinar trabajo con una jornada de navegación y diversión junto a su equipo y amigos más cercanos. Sin embargo, más allá de la postal náutica y el brindis bajo el sol, hubo un detalle en su vestuario que no tardó en capturar todas las miradas y desatar una ola de reacciones en redes sociales.