A bordo de un yate en Miami y con un detalle viral: la alocada nueva despedida de soltera de Lali Espósito
Entre compromisos laborales y festejos con amigos en Florida, la cantante compartió imágenes exclusivas desde una embarcación donde un curioso mensaje estampado en sus prendas causó furor entre sus millones de seguidores.
Resumen para apurados
- Lali Espósito celebró una nueva despedida de soltera en un yate en Miami junto a amigos, tras asistir a los Premios Billboard de la Música Latina.
- La artista lució una bikini con la frase viral 'Me enamoré, taradas', en alusión a su relación con Pedro Rosemblat, sumando este festejo a otros previos en Brasil y Buenos Aires.
- El evento causó furor en redes sociales, donde los seguidores destacaron con humor el contraste entre sus celebraciones y su antigua postura reacia al matrimonio.
Mariana "Lali" Espósito volvió a revolucionar el ecosistema digital al compartir los entretelones de una nueva despedida de soltera en las costas de Miami. Tras cumplir con una destacada agenda laboral vinculada a los Premios Billboard a la Música Latina en el estado de Florida, la artista aprovechó su estadía para combinar trabajo con una jornada de navegación y diversión junto a su equipo y amigos más cercanos. Sin embargo, más allá de la postal náutica y el brindis bajo el sol, hubo un detalle en su vestuario que no tardó en capturar todas las miradas y desatar una ola de reacciones en redes sociales.
La picante frase de Lali Espósito que enloqueció a sus seguidores
Bajo la premisa “Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices”, la estrella pop difundió en su cuenta de Instagram un carrusel fotográfico que generó revuelo inmediato entre sus más de 11 millones de seguidores. La reunión a bordo de la embarcación contó con una cuidada ambientación festiva cargada de cotillón temático: anteojos intervenidos con strass, sombreros rojos adornados con plumas blancas y una boa al tono que acompañó cada pose de la cantante.
Pese al llamativo despliegue de accesorios, la atención pública se focalizó de lleno en una particular inscripción. Tanto en uno de los gorros como en la bikini negra que lució la actriz, se leía con absoluta claridad: “Me enamoré, taradas”. La frase remite a una popular expresión que la propia intérprete utilizó tiempo atrás para referirse a sus sentimientos por el conductor Pedro Rosemblat, convertida ahora en un divertido guiño directo sobre su matrimonio.
De "ni en pedo me caso" a una seguidilla internacional de festejos
El festejo en aguas estadounidenses no fue un hecho aislado, sino la continuidad de una serie de celebraciones que la cantante viene protagonizando en los últimos meses. Entre ellas destaca una escapada previa en Brasil junto a amigas cercanas como la actriz Candela Vetrano, donde lució lentes con la palabra “Bride” y exhibió encendedores personalizados con frases históricas suyas sobre el casamiento. A esto se sumó otra velada en Buenos Aires con temática en color rojo, donde posó junto a su madre María frente a una torta rogel gigante con el clásico juego de las cintas para retirar el anillo.
Esta sucesión de eventos despertó el humor de sus fanáticos, quienes sacaron a la luz el marcado contraste entre sus declaraciones del pasado y su presente sentimental. Comentarios como “la que no se quería casar hizo 15 despedidas de soltera. Sos espectacular, Lala” o chistes sobre su viejo lema de que casarse era "un gastadero de dinero" inundaron la publicación, celebrando la espontaneidad y la alegría con la que encara esta etapa.