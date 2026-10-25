La revelación de Anita Espósito sobre el casamiento de Lali: “ni blanca ni brillante”

Resumen para apurados
- A días de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, su hermana Anita reveló en radio que la cantante evitará el clásico vestido blanco y brillante para dar el sí.
- En el ciclo 'Agarrate Catalina', Anita describió el clima previo al festejo íntimo, mientras Lali organiza un evento reducido con invitadas exclusivas como Tini Stoessel.
- La decisión estética ratifica la impronta vanguardista de Lali y consolida la expectativa del público sobre una de las celebraciones más reservadas de la farándula.
El misterio que rodea a la boda del año acaba de sumar su revelación más intrigante. A muy pocos días de dar el sí junto a Pedro Rosemblat, Lali Espósito mantiene bajo estricta reserva cada detalle de la fiesta. Sin embargo, una voz de su círculo íntimo rompió el silencio con una advertencia que descolocó por completo a los fanáticos.
Quien encendió la mecha fue su hermana Anita Espósito. En una charla íntima con la periodista Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina, dejó en claro que la cantante está dispuesta a desafiar las reglas convencionales de los altares.
La pista que sacudió las redes
Consultada sin rodeos sobre el look nupcial que lucirá la intérprete pop, Anita evitó dar precisiones técnicas, pero soltó una frase categórica: “No sé si es una novia de blanco”. La definición bastó para sepultar de inmediato las postales del casamiento de cuento de hadas tradicional.
Lejos de frenar ahí, la hermana de la artista profundizó sobre la impronta estética que caracteriza la carrera de Lali. “Así como tan blanca y brillante no me la veo yo”, remarcó al descartar la imagen arquetípica de géneros claros, pedrería y siluetas solemnes.
Frente a la insistencia de Dlugi por conocer quién firma el diseño o qué color predominará, Anita se mantuvo firme. “Poder no puedo decir nada”, confesó entre risas, sin confirmar siquiera si ya tuvo la oportunidad de ver el atuendo terminado en persona.
Festejos sin pausa y el vértigo de la exposición
La incertidumbre sobre la prenda convive con una agenda familiar desbordada de emociones. La propia Anita relató que el entorno transita una seguidilla intensa de reuniones previas a la ceremonia, al punto de bromear con que, si continúan con ese ritmo, “nadie se va a poder poner un vestido”.
Además, no ocultó el nerviosismo que le genera el impacto mediático del acontecimiento. Reconoció que le provoca cierta inquietud el aluvión de cámaras y el escrutinio sobre los invitados, aunque celebró con entusiasmo la felicidad que atraviesa a su hermana.
Por su parte, el novio, Pedro Rosemblat, ya había adelantado semanas atrás que proyectan una reunión íntima y reservada únicamente para afectos directos. En sintonía con ese perfil descontracturado, Lali celebró dos despedidas de soltera previas al gran día.
Una lista exclusiva con invitadas de lujo
En esa misma línea de celebraciones exclusivas, la compositora de “Fanático” confirmó en la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina que su fiesta será “muy, muy pequeñita”. Pese al cupo reducido, no dudó en cursar una invitación muy especial a Tini Stoessel.
La presencia de Stoessel permanece sujeta a sus compromisos laborales, ya que se encuentra evaluando su agenda para poder acompañarla. La complicidad entre ambas viene de larga data y tuvo su pico cuando compartieron escenario vestidas de novias en el Monumental de River Plate junto a Marilina Bertoldi.
Aquella puesta en escena en River Plate demostró que Lali sabe apropiarse del imaginario nupcial para transformarlo en vanguardia. Ahora, las declaraciones de su hermana confirman que su paso real hacia el matrimonio no será la excepción a su sello audaz.