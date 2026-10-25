La revelación de Anita Espósito sobre el casamiento de Lali: “ni blanca ni brillante”

El misterio que rodea a la boda del año acaba de sumar su revelación más intrigante. A muy pocos días de dar el sí junto a Pedro Rosemblat, Lali Espósito mantiene bajo estricta reserva cada detalle de la fiesta. Sin embargo, una voz de su círculo íntimo rompió el silencio con una advertencia que descolocó por completo a los fanáticos.