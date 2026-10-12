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“Una multitud, miles de banderas”: las postales del recital de Los Fundamentalistas en Tucumán

Julio César Rasuk, organizador del show, compartió imágenes de la noche del sábado en el Hipódromo, donde cerca de 50.000 personas se reunieron para cantar las canciones del Indio Solari.

FOTOS GENTILEZA MATILDE TERÁN
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado congregaron a 50.000 fanáticos el sábado en el Hipódromo de Tucumán para revivir la obra musical del Indio Solari.
  • El organizador Julio César Rasuk difundió imágenes que captaron la multitud y banderas de seguidores llegados de todo el país, aun sin la presencia física de Solari.
  • La masiva convocatoria ratifica la vigencia intergeneracional del fenómeno ricotero y consolida a la provincia como plaza clave para grandes recitales de rock.
Resumen generado con IA

“Tucumán, no lo entenderías”. La frase resume una experiencia difícil de explicar para quienes no forman parte del universo ricotero. Miles de personas, banderas que se levantan entre la multitud y canciones que atraviesan generaciones fueron parte de la postal que dejó el recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo.

A dos días del espectáculo, Julio César Rasuk, organizador del evento, publicó una serie de fotografías registradas por Matilde Terán y acompañó las imágenes con un mensaje que puso el acento en aquello que reúne a los seguidores del Indio Solari, incluso cuando el músico no está físicamente sobre el escenario.

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“Juntarse es lo que hay que hacer”, escribió Rasuk, en referencia a una frase del Sr. Schmidt. Y agregó: “Y ahí estuvimos. Una multitud, miles de banderas y una voz que, aun desde la distancia, sigue encontrándonos”.

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La publicación recupera el clima de una noche que reunió a cerca de 50.000 personas y convirtió al Hipódromo en un punto de encuentro para fanáticos llegados desde distintos lugares. 

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Las imágenes muestran la dimensión de una convocatoria que excedió el espectáculo musical y volvió a poner en escena la vigencia de las canciones del Indio.

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“En cada canción vive un recuerdo, en cada abrazo se reconoce una historia y en cada garganta que canta vuelve a hacerse presente algo que nunca dejó de estar”, expresó el organizador.

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