Qué enfermedad pulmonar que padecía Antonio Grimau y cuáles son sus síntomas

Resumen para apurados
- El actor Antonio Grimau murió a los 82 años el lunes en el Hospital María Ferrer, donde estaba internado por una enfermedad pulmonar intersticial difusa.
- El artista se encontraba hospitalizado desde el jueves por complicaciones respiratorias. En 2021 había superado una grave internación de dos meses por coronavirus.
- Su deceso conmueve al espectáculo argentino y deja un gran legado tras décadas de trayectoria en recordadas ficciones de cine, teatro y televisión nacional.
La muerte del actor Antonio Grimau, a los 82 años, generó conmoción en el espectáculo argentino. El artista falleció el lunes 19 de octubre a las 23, después de atravesar un delicado cuadro de salud y permanecer internado en un centro especializado en enfermedades respiratorias.
Según trascendió, Grimau estaba internado desde el jueves en el Hospital María Ferrer y padecía una enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID). Sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente cuál fue la causa inmediata de su muerte.
Qué es la enfermedad pulmonar intersticial difusa que padecía Antonio Grimau
La enfermedad pulmonar intersticial difusa, conocida por la sigla EPID, comprende un conjunto de afecciones que dañan el intersticio pulmonar, el tejido que rodea los alvéolos, donde se realiza el intercambio de oxígeno entre los pulmones y la sangre.
Según el tipo de enfermedad, puede provocar inflamación o cicatrización del tejido pulmonar. Estas alteraciones dificultan la respiración y pueden reducir la capacidad de los pulmones para incorporar oxígeno al organismo.
Las EPID no constituyen una única enfermedad, sino un grupo de trastornos con características y evoluciones diferentes. Algunas patologías pueden permanecer estables durante períodos prolongados, mientras que otras avanzan progresivamente y deterioran la función respiratoria.
Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el tipo específico de enfermedad pulmonar intersticial que padecía Grimau. Tampoco se confirmó que esa afección haya sido la causa directa de su fallecimiento.
Cuáles son los síntomas de la enfermedad pulmonar intersticial difusa
Las manifestaciones de las EPID pueden variar según la enfermedad, su gravedad y el grado de compromiso de los pulmones. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:
- Falta de aire: puede aparecer inicialmente durante la actividad física y dificultar progresivamente la respiración.
- Tos seca persistente: es otro de los signos habituales de estas afecciones.
- Cansancio: puede relacionarse con las dificultades respiratorias y la menor capacidad del organismo para oxigenarse.
- Menor tolerancia al esfuerzo: algunas personas experimentan dificultades para realizar actividades cotidianas que antes podían hacer sin inconvenientes.
La trayectoria de Antonio Grimau en la televisión, el cine y el teatro
Antonio Grimau construyó una extensa carrera en el espectáculo argentino y se destacó por sus trabajos en televisión, cine y teatro. A lo largo de los años, participó en numerosas ficciones que lo convirtieron en un rostro reconocido por el público.
Entre sus trabajos televisivos figuran producciones como Trampa para un soñador, Dos a quererse, Soy gitano y Sandro de América. Su recorrido artístico también incluyó participaciones en películas y obras teatrales, con una presencia sostenida en distintos escenarios.
En 2021, el actor atravesó un episodio delicado de salud luego de contraer coronavirus. Permaneció internado durante casi dos meses, necesitó asistencia respiratoria y, al recibir el alta médica, contó que había perdido 22 kilos.
Después de esa prolongada internación, inició un proceso de recuperación y logró regresar a la actividad artística. Su trayectoria quedó marcada por décadas de trabajo en la escena nacional y por su participación en producciones de distintos géneros.