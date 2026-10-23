El mensaje de Pablo Yedlin a Jaldo que profundiza la interna peronista: “No se debe acompañar a Milei”
Resumen para apurados
- En Tucumán, el diputado Pablo Yedlin criticó este viernes al gobernador Osvaldo Jaldo por apoyar al presidente Javier Milei, profundizando la interna del PJ.
- Alineado con Juan Manzur tras el Día de la Lealtad, Yedlin rechazó el respaldo a leyes libertarias y alertó por fuertes recortes en salud, universidades y obras.
- La fractura complica la unidad peronista rumbo a 2027 y tensiona la estrategia de Jaldo de negociar fondos y gobernabilidad con la Casa Rosada.
La interna del peronismo tucumano sumó un nuevo capítulo con las definiciones del diputado nacional Pablo Yedlin, quien este viernes cuestionó la postura del gobernador Osvaldo Jaldo frente a la administración de Javier Milei. En diálogo con LA GACETA, advirtió que las diferencias dentro del PJ dificultan la posibilidad de alcanzar una unidad de cara a las elecciones de 2027.
“Hay una mirada que entendemos nosotros, y en eso coincido con Juan Manzur, de que hay que enfrentar a este Gobierno, que es un gobierno al que no debemos acompañar para que no pueda hacer las cosas que viene haciendo, porque son malas para todos”, sostuvo Yedlin al analizar las diferencias que atraviesan al peronismo provincial.
El legislador consideró que las posiciones frente al modelo económico y político de Milei constituyen uno de los principales puntos de conflicto dentro del espacio. “Yo la verdad que creo que cada vez estamos peor”, afirmó.
Para Yedlin, la discusión excede las diferencias personales y los acuerdos electorales. “El objetivo no es solamente estar juntos, es para qué, cuál es el objetivo, qué vamos a hacer cuando estemos juntos. ¿Cuál es nuestro objetivo como políticos? Ahí me parece que está el problema más grave para que nos podamos unir”, planteó.
El diputado atribuyó al gobernador la principal responsabilidad por el rumbo del peronismo tucumano. “La responsabilidad es de quien conduce hoy el peronismo, que es el gobernador Jaldo”, expresó. Y, aunque no dio por cerrada la posibilidad de una recomposición interna, reconoció que la ve “muy complicada”.
Las diferencias con Jaldo y el desafío de 2027
Las declaraciones de Yedlin se producen después del acto por el Día de la Lealtad peronista en Tucumán y de las definiciones del ex gobernador Juan Manzur, en un escenario de creciente tensión dentro del oficialismo provincial.
El legislador señaló que existen dos posiciones enfrentadas respecto de cómo debe actuar el peronismo ante la administración libertaria. De un lado, ubicó a quienes consideran necesario confrontar con las políticas de Milei; del otro, a quienes sostienen que acompañar algunas de sus iniciativas puede contribuir a mejorar la situación general.
En ese marco, mencionó diferencias sobre la Ley Bases, el DNU 70, la reforma laboral, el financiamiento universitario y las políticas de discapacidad, entre otros asuntos.
“Hay dos modelos muy separados y dos miradas muy distintas”, resumió.
Yedlin insistió en que la construcción de una alternativa política no puede limitarse a reunir dirigentes con intereses electorales comunes. A su entender, el peronismo necesita definir qué proyecto de país pretende ofrecer y qué posición asumirá frente a las medidas del Presidente.
“Este Gobierno hay que enfrentarlo en las ideas, hay que enfrentarlo en las propuestas, hay que enfrentarlo en las leyes, hay que enfrentarlo en el modelo de país que propone. No alcanza con enfrentarlo en las urnas”, remarcó.
Los recortes que preocupan al diputado
Durante la entrevista, Yedlin también analizó el debate parlamentario y cuestionó las previsiones del proyecto de Presupuesto nacional para 2027. Como integrante del área de salud, advirtió sobre la reducción de recursos destinados al sector y sostuvo que el ajuste proyectado se suma a los recortes acumulados durante la gestión libertaria.
Sin embargo, puso especial énfasis en el financiamiento de las universidades públicas y en el sistema científico. Según explicó, el presupuesto propuesto contempla alrededor de $7 billones para las universidades y los hospitales universitarios, mientras que estimó en unos $11 billones los recursos necesarios para cumplir con la ley de financiamiento universitario.
El diputado recordó que la norma fue aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por los legisladores. También señaló que la Justicia les dio la razón a las universidades, pero cuestionó que el Gobierno no haya incorporado los fondos que considera necesarios para cumplir con la legislación.
Otro de los puntos que planteó fue la reducción de las transferencias no automáticas a las provincias. Yedlin sostuvo que el ajuste aplicado por la Nación en ese rubro ronda el 80% y advirtió que la falta de recursos limita las posibilidades de inversión en infraestructura y desarrollo.
“Si no, no tiene sentido que los tucumanos paguemos nuestros impuestos y la mitad se la lleven para hacer no sabemos qué”, cuestionó, al reclamar una discusión sobre el papel del Estado nacional y el sistema de coparticipación.
Discapacidad, el Garrahan y el programa Remediar
El diputado también valoró la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de emergencia en discapacidad, que incorporó propuestas impulsadas por la oposición. Destacó que la iniciativa contempla cuestiones vinculadas con las prestaciones, el nomenclador, las auditorías y las pensiones pendientes.
No obstante, advirtió que la sanción legislativa todavía debe completar el trámite correspondiente y que el Gobierno deberá aplicar la norma. En ese sentido, recordó los antecedentes de otras leyes que, según denunció, no fueron cumplidas de manera adecuada por razones presupuestarias.
En materia sanitaria, lamentó que no prosperara el tratamiento de la emergencia pediátrica vinculada con el Hospital Garrahan y alertó sobre las consecuencias de la eliminación del programa Remediar, que distribuía medicamentos e insumos a centros de atención primaria.
Yedlin sostuvo que el Garrahan es una institución fundamental para el sistema de salud argentino y manifestó su preocupación por la situación de sus trabajadores y de los hospitales pediátricos del país.
También cuestionó el funcionamiento de la Comisión de Salud de la Cámara baja, al señalar que durante el año se había reunido una sola vez. Según explicó, esa situación dificulta el tratamiento de iniciativas que requieren dictamen para llegar al recinto.