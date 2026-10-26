Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1: días, horarios y dónde ver la carrera en vivo

La Fórmula 1 no se detiene y Franco Colapinto tendrá una nueva oportunidad para dejar atrás su mala racha. Después de abandonar el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto argentino de Alpine se prepara para afrontar el GP de México, la 19ª fecha de la temporada 2026, que se disputará entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.