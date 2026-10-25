Mbappé hizo historia: con su doblete, Real Madrid le ganó 2-1 a Barcelona en el Camp Nou

Mourinho, en cambio, celebró el golpe anímico. “Era un partido del que, si salíamos a nueve puntos, psicológicamente era pesado. A seis era equilibrado y salir a tres es diferente”, explicó. El portugués también apuntó contra el VAR por una acción de João Cancelo sobre Diomande a los 60 minutos, que a su criterio era para roja, y dejó una frase para el cierre: “El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, sino para ganar el campeonato”.