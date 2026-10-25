Mbappé hizo historia: con su doblete, Real Madrid le ganó 2-1 a Barcelona en el Camp Nou
Resumen para apurados
- Este domingo, Real Madrid venció 2-1 a Barcelona en el Camp Nou por La Liga con un doblete de Kylian Mbappé para acortar distancias en la pelea por el título.
- Mbappé marcó a los 41 y 87 minutos para llegar a 100 goles con el club, mientras que Raphinha anotó el empate parcial en un juego donde el visitante tuvo bajas clave.
- El resultado recorta a tres puntos la ventaja del líder Barcelona en el torneo y revitaliza al Madrid en la previa de la entrega del Balón de Oro.
Real Madrid se quedó con el clásico de España y le puso suspenso a La Liga. Este domingo, en el Spotify Camp Nou, el equipo de José Mourinho le ganó 2-1 a Barcelona, dirigido por Hansi Flick, con dos goles de Kylian Mbappé, uno de ellos en el cierre del partido.
El francés abrió el marcador a los 41 minutos, en una jugada con algo de fortuna: Marc Cucurella habilitó a Diomande, que mandó el centro, y el despeje de Gerard Martín rebotó en Mbappé y terminó en la red. En el complemento, Barcelona reaccionó y Raphinha empató a los 61, con una definición de zurda tras un córner de Pedri.
Cuando el partido parecía destinado a la igualdad, apareció otra vez el delantero francés. A los 87, en un contragolpe, Jude Bellingham asistió a Eduardo Camavinga, que había ingresado a los 80, y el volante le dejó la pelota servida para el 2-1 final.
Una noche histórica para Mbappé
El doblete tuvo un valor especial para Mbappé: el segundo gol fue el número 100 con la camiseta de Real Madrid, en apenas 116 partidos oficiales. Además, llega un día antes de la gala del Balón de Oro, que se entregará este lunes en Londres y en la que el francés figura entre los candidatos.
Real Madrid lo consiguió con varias ausencias. No estuvieron Thibaut Courtois, por una gripe, ni Vinícius Júnior, que cumple una sanción de cuatro fechas. En el arco, Andriy Lunin respondió en las dos situaciones claras que tuvo Anthony Gordon en el primer tiempo.
Cómo quedó la tabla
Pese a la derrota, Barcelona sigue en lo más alto de la tabla con 27 puntos, aunque cortó una racha de nueve triunfos consecutivos en el torneo. Atlético de Madrid es segundo con 25 y Real Madrid, tercero, con 24. Si el “Blaugrana” ganaba, la diferencia con su clásico rival iba a ser de nueve puntos; ahora es de tres.
Para el equipo de Flick fue la segunda caída en cinco días, después del 4-2 ante PSG por la Champions League. “Hoy encajamos nuestra primera derrota en la liga española, y debemos aceptarlo. Pero al final, hemos logrado nueve victorias, y seguimos en lo más alto de la tabla”, analizó el alemán.
Mourinho, en cambio, celebró el golpe anímico. “Era un partido del que, si salíamos a nueve puntos, psicológicamente era pesado. A seis era equilibrado y salir a tres es diferente”, explicó. El portugués también apuntó contra el VAR por una acción de João Cancelo sobre Diomande a los 60 minutos, que a su criterio era para roja, y dejó una frase para el cierre: “El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, sino para ganar el campeonato”.