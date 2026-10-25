DeportesFútbol

Mbappé hizo historia: con su doblete, Real Madrid le ganó 2-1 a Barcelona en el Camp Nou

El delantero francés alcanzó los 100 goles con la camiseta blanca en el clásico. Los dirigidos por José Mourinho quedaron a solo tres puntos del líder.

Por Redacción Deportes Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • Este domingo, Real Madrid venció 2-1 a Barcelona en el Camp Nou por La Liga con un doblete de Kylian Mbappé para acortar distancias en la pelea por el título.
  • Mbappé marcó a los 41 y 87 minutos para llegar a 100 goles con el club, mientras que Raphinha anotó el empate parcial en un juego donde el visitante tuvo bajas clave.
  • El resultado recorta a tres puntos la ventaja del líder Barcelona en el torneo y revitaliza al Madrid en la previa de la entrega del Balón de Oro.
Resumen generado con IA

Real Madrid se quedó con el clásico de España y le puso suspenso a La Liga. Este domingo, en el Spotify Camp Nou, el equipo de José Mourinho le ganó 2-1 a Barcelona, dirigido por Hansi Flick, con dos goles de Kylian Mbappé, uno de ellos en el cierre del partido.

El francés abrió el marcador a los 41 minutos, en una jugada con algo de fortuna: Marc Cucurella habilitó a Diomande, que mandó el centro, y el despeje de Gerard Martín rebotó en Mbappé y terminó en la red. En el complemento, Barcelona reaccionó y Raphinha empató a los 61, con una definición de zurda tras un córner de Pedri.

Cuando el partido parecía destinado a la igualdad, apareció otra vez el delantero francés. A los 87, en un contragolpe, Jude Bellingham asistió a Eduardo Camavinga, que había ingresado a los 80, y el volante le dejó la pelota servida para el 2-1 final.

Una noche histórica para Mbappé

El doblete tuvo un valor especial para Mbappé: el segundo gol fue el número 100 con la camiseta de Real Madrid, en apenas 116 partidos oficiales. Además, llega un día antes de la gala del Balón de Oro, que se entregará este lunes en Londres y en la que el francés figura entre los candidatos.

Real Madrid lo consiguió con varias ausencias. No estuvieron Thibaut Courtois, por una gripe, ni Vinícius Júnior, que cumple una sanción de cuatro fechas. En el arco, Andriy Lunin respondió en las dos situaciones claras que tuvo Anthony Gordon en el primer tiempo.

Cómo quedó la tabla

Pese a la derrota, Barcelona sigue en lo más alto de la tabla con 27 puntos, aunque cortó una racha de nueve triunfos consecutivos en el torneo. Atlético de Madrid es segundo con 25 y Real Madrid, tercero, con 24. Si el “Blaugrana” ganaba, la diferencia con su clásico rival iba a ser de nueve puntos; ahora es de tres.

Para el equipo de Flick fue la segunda caída en cinco días, después del 4-2 ante PSG por la Champions League. “Hoy encajamos nuestra primera derrota en la liga española, y debemos aceptarlo. Pero al final, hemos logrado nueve victorias, y seguimos en lo más alto de la tabla”, analizó el alemán.

Mourinho, en cambio, celebró el golpe anímico. “Era un partido del que, si salíamos a nueve puntos, psicológicamente era pesado. A seis era equilibrado y salir a tres es diferente”, explicó. El portugués también apuntó contra el VAR por una acción de João Cancelo sobre Diomande a los 60 minutos, que a su criterio era para roja, y dejó una frase para el cierre: “El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, sino para ganar el campeonato”.

Temas Fútbol Club BarcelonaReal MadridLiga de EspañaKylian MbappéLamine Yamal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Balón de Oro: Cristiano Ronaldo lidera la encuesta histórica sobre Lionel Messi

Balón de Oro: Cristiano Ronaldo lidera la encuesta histórica sobre Lionel Messi

Federal Amateur: Villarreal atajó tres penales, convirtió el decisivo y metió a Concepción FC en cuartos

Federal Amateur: Villarreal atajó tres penales, convirtió el decisivo y metió a Concepción FC en cuartos

Tras sus cruces con la dirigencia de Manchester United, un gigante de Europa sigue a Lisandro Martínez

Tras sus cruces con la dirigencia de Manchester United, un gigante de Europa sigue a Lisandro Martínez

“Mineiro es mucho más equipo que Boca”: un ex Real Madrid dio como favorito a los brasileños en la final de la Sudamericana

“Mineiro es mucho más equipo que Boca”: un ex Real Madrid dio como favorito a los brasileños en la final de la Sudamericana

La Selección Sub-15 ganó dos partidos en un día y se recuperó en el nuevo torneo de la FIFA

La Selección Sub-15 ganó dos partidos en un día y se recuperó en el nuevo torneo de la FIFA

Lo más popular
“Buscando rivales a papá”
1

“Buscando rivales a papá”

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?
2

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
3

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
4

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla: el truco que recomiendan los expertos
5

Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dañarla: el truco que recomiendan los expertos

Ranking notas premium
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

“Buscando rivales a papá”
2

“Buscando rivales a papá”

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
3

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
4

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
5

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Más Noticias
Se terminó el año para San Martín: quedó afuera del Reducido y cerrará la temporada contra Colegiales

Se terminó el año para San Martín: quedó afuera del Reducido y cerrará la temporada contra Colegiales

Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara

Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Independiente-Boca, River-Racing y Real Madrid-Barcelona: los partidos que no te podés perder este domingo

Independiente-Boca, River-Racing y Real Madrid-Barcelona: los partidos que no te podés perder este domingo

Colapinto en la Fórmula 1: hora y dónde ver en vivo la carrera del GP de Estados Unidos

Colapinto en la Fórmula 1: hora y dónde ver en vivo la carrera del GP de Estados Unidos

“Buscando rivales a papá”

“Buscando rivales a papá”

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Comentarios