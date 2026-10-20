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Tras sus cruces con la dirigencia de Manchester United, un gigante de Europa sigue a Lisandro Martínez

El defensor argentino cuestionó a la conducción del club inglés tras la derrota en Champions y fue al banco el fin de semana. Con contrato hasta 2027, desde Barcelona ya sondean su situación ante una eventual salida en el próximo mercado de pases.

Tras sus cruces con la dirigencia de Manchester United, un gigante de Europa sigue a Lisandro Martínez
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Barcelona sigue de cerca a Lisandro Martínez en Inglaterra para ficharlo en el próximo mercado, tras los cruces públicos del defensor con la dirigencia de Manchester United.
  • El cortocircuito surgió tras la caída en Champions ante Atlético de Madrid, lo que derivó en la pérdida de la titularidad para el argentino, quien tiene contrato hasta 2027.
  • Barcelona busca un central zurdo de jerarquía y aguarda el desenlace de la crisis interna en Manchester para formalizar una oferta cuando abra el período de transferencias.
Resumen generado con IA

La situación de Lisandro Martínez en Manchester United sumó un foco de conflicto tras sus críticas públicas hacia la dirigencia luego de la caída 2-0 frente a Atlético de Madrid por la Champions League. En ese contexto, la cadena británica Sky Sports informó que Barcelona sigue de cerca el distanciamiento entre las partes y evalúa la posibilidad de iniciar gestiones para incorporar al defensor argentino en el próximo mercado de transferencias.

El vínculo del zaguero con el club inglés finaliza el 30 de junio de 2027. Aunque la institución cuenta con una cláusula unilateral para extenderlo por una temporada más, el desgaste en la relación entre el futbolista y la cúpula directiva vuelve incierta esa opción. Al cortocircuito dirigencial se sumaron señales dentro de la cancha: el último fin de semana el entrenador Michael Carrick lo reemplazó en el entretiempo ante Leeds United y el defensor se perfila para arrancar como suplente este miércoles en la visita a Como por la competencia europea.

El interés de Barcelona responde a la necesidad de sumar un zaguero zurdo consolidado, luego de haber sondeado en el mercado anterior a Cristian Romero antes de su traspaso al Atlético de Madrid. Con Martínez afirmado como titular en la Selección argentina tras el retiro internacional de Nicolás Otamendi, el club catalán aguarda el desenlace del clima interno en Manchester para definir si formaliza una propuesta cuando abra el libro de pases en Europa.

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