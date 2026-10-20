Tras sus cruces con la dirigencia de Manchester United, un gigante de Europa sigue a Lisandro Martínez

El vínculo del zaguero con el club inglés finaliza el 30 de junio de 2027. Aunque la institución cuenta con una cláusula unilateral para extenderlo por una temporada más, el desgaste en la relación entre el futbolista y la cúpula directiva vuelve incierta esa opción. Al cortocircuito dirigencial se sumaron señales dentro de la cancha: el último fin de semana el entrenador Michael Carrick lo reemplazó en el entretiempo ante Leeds United y el defensor se perfila para arrancar como suplente este miércoles en la visita a Como por la competencia europea.