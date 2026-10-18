Federal Amateur: Villarreal atajó tres penales, convirtió el decisivo y metió a Concepción FC en cuartos

Si quiere soñar con el ascenso, un equipo necesita un atajador de penales. Y Concepción FC tiene a Pedro Villarreal. El “1” fue la gran figura de la clasificación de los “Cuervos del Sur”, que vencieron por 3 a 1 a Experimental en la definición desde los 12 pasos, después de igualar 4 a 4 en el global. Villarreal atajó tres remates y, como si fuera poco, convirtió el penal decisivo.
El partido terminó 3 a 2 a favor de Concepción, que estuvo en desventaja hasta los últimos minutos. La victoria llegó a los 95’, cuando el árbitro Lautaro Cazorla sancionó un penal que Omar Romano transformó en gol. Los otros tantos del equipo dirigido por Mario Suárez fueron obra de Matías Barboza, también desde los 12 pasos, y Facundo Cruz, de cabeza. Para “Las Abejas”, Agustín Navarro marcó por duplicado, con una conquista en cada tiempo y dos excelentes definiciones.
Villarreal volvió a aparecer en un momento decisivo. Ya había sido protagonista en la fase final del Apertura, cuando le atajó dos penales a San Martín. Esta vez, sus víctimas fueron César More, Leonel Carrizo y Pedro Garnica. En el cuarto remate, el arquero se encargó de vencer a Lucas Godoy para sellar la clasificación.
Los cuartos de final comenzarán el domingo en La Perla del Sur y se definirán en Alderetes. El ganador de la serie avanzará a semifinales, donde se enfrentará con Villa San Antonio de Salta o Libertad de Metán.
“Es la primera vez que atajo tres penales. En la fase final del Apertura le había atajado dos a San Martín. No hay palabras para describir este momento. Los penales fueron intuición, nada de estudio. Estoy feliz por este club, por la gente y por la familia que está detrás de uno”, dijo el héroe.
Ateneo también avanzó
En un partido con muchas situaciones y goles, Ateneo Parroquial Alderetes venció por 4a 2 a Central Norte, cerró la serie con un global de 6 a 2 y se clasificó a los cuartos de final.
La nota negativa de la tarde en el estadio “Jacinto Llocra” fue la lesión del defensor visitante Rubén Casas, quien sufrió una fractura en la tibia derecha durante el segundo tiempo. El futbolista fue trasladado en ambulancia al Sanatorio del Norte y hoy se le realizarán estudios para evaluar la lesión y definir los pasos a seguir.
El equipo dirigido por la dupla Maximiliano Romano-Sergio Lobo encontró efectividad en Exequiel “Pollo” Narese, autor de dos goles, y Javier Bayk, quien también convirtió antes de los 26 minutos. En ese tramo, Nicolás Juárez había marcado el empate parcial para Central Norte.
En el complemento, Ateneo decidió preservar a Bayk, que estaba amonestado. También ingresó Santiago Ledesma, mientras que Gonzalo Reyes complicó con su velocidad y habilidad por la izquierda. Mauricio Miranda completó la goleada tras una jugada que inició Matías Perdigón, continuó Luciano Ruiz y terminó con el delantero empujando la pelota al fondo del arco. Sobre el final, Juárez volvió a descontar para establecer el 4 a 2 definitivo.
Otras llaves
Talleres de Perico se enfrentará con Atlético San Pedro de Jujuy, mientras que Sportivo Alberdi de General Libertador San Martín jugará ante Altos Hornos Zapla.