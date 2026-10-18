Federal Amateur: Villarreal atajó tres penales, convirtió el decisivo y metió a Concepción FC en cuartos

El partido terminó 3 a 2 a favor de Concepción, que estuvo en desventaja hasta los últimos minutos. La victoria llegó a los 95’, cuando el árbitro Lautaro Cazorla sancionó un penal que Omar Romano transformó en gol. Los otros tantos del equipo dirigido por Mario Suárez fueron obra de Matías Barboza, también desde los 12 pasos, y Facundo Cruz, de cabeza. Para “Las Abejas”, Agustín Navarro marcó por duplicado, con una conquista en cada tiempo y dos excelentes definiciones.