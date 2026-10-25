EspectáculosFamosos

La echaron de su suplencia docente por ir a cantar a la televisión y Abel Pintos lanzó una frase letal

Una docente de matemática sorprendió a todos en pleno aire al confesar que sus faltas reiteradas para participar en el certamen musical terminaron costándole el cargo. La respuesta del jurado, cargada de ironía y carcajadas, expuso una contradicción que se volvió viral en el estudio.

Fabiana Vega reveló que perdió su puesto como profesora de Matemática por no ir a su empleo para presentarse en el programa de Guido Kaczka
Fabiana Vega reveló que perdió su puesto como profesora de Matemática por no ir a su empleo para presentarse en el programa de Guido Kaczka
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La docente Fabiana Vega perdió su suplencia de Matemática tras ausentarse para cantar en el programa televisivo de Guido Kaczka, hecho que provocó una broma viral de Abel Pintos.
  • Vega admitió al aire que su cese laboral se debió a faltas reiteradas. Pese a la sanción, logró imponerse en el certamen musical al obtener 331 puntos junto a Ailén Peralta.
  • Tras ganar el duelo, la participante avanzó a la siguiente ronda del concurso, consolidando su permanencia en la televisión a costa de resignar su carrera docente escolar.
Resumen generado con IA

Una noche de música y emociones frente a las cámaras de televisión terminó desnudando un dilema laboral impensado. Fabiana Vega, profesora de Matemática, llegó al escenario de la segunda temporada de Es mi sueño, el certamen de canto que conduce Guido Kaczka en la pantalla de eltrece, para medirse en un duelo decisivo. 

Guido Kaczka habló sobre el conflicto de Valentín Yankelevich con Darío Giordano

Guido Kaczka habló sobre el conflicto de Valentín Yankelevich con Darío Giordano

Sin embargo, la atención de los presentes viró de inmediato hacia su vida fuera de los reflectores cuando se conoció que perdió su suplencia en la escuela por ausentarse para asistir a las grabaciones, lo que disparó una espontánea intervención de Abel Pintos.

Todo se desencadenó minutos después de la presentación musical, cuando el conductor remarcó la profesión de Vega. Con una sonrisa, la participante aprovechó la cámara para enviarles un mensaje a sus alumnos: “Después me reclaman”, deslizó entre risas. No obstante, su compañera de escenario, Ailén Peralta, interrumpió la escena para dejar al descubierto la situación real con una frase que no pasó desapercibida: “Los que te echaron también”.

La paradoja que desató las risas

Frente al asombro del estudio, Vega no eludió la situación y blanqueó el desenlace de su contrato docente sin dramatismo. “Me echaron por venir al programa, pero quedó todo bien igual”, admitió. Acto seguido, la participante detalló el motivo administrativo de su cese: “Terminó la suplencia porque estaba faltando”.

La confesión sirvió en bandeja una observación matemática y lógica que Pintos, integrante del jurado rotativo del ciclo, no dejó pasar. Con rapidez y sentido del humor, el músico remarcó la paradoja de su ausencia laboral ante el público: “Pará, vos eras la suplente y además faltaste”. De inmediato, el cantante redobló la apuesta: “Y sí, estaba cantado. Vos tenías que suplir al que faltaba. ¿Cómo vas a faltar?”. La réplica generó carcajadas generales, aplausos y un clima distendido que la propia concursante celebró en el piso.

Detrás de la llamativa anécdota, el desembarco de Vega en el certamen de eltrece dejó un saldo artístico favorable. Para su presentación formó dupla con Ailén Peralta, una de las figuras más destacadas de la primera entrega del programa, quien tiempo atrás compartió que una depresión la había alejado de los escenarios antes de consolidar elogios tanto de Pintos como de Jimena Barón.

Juntas asumieron el reto de interpretar “Sin tu amor”, la balada compuesta por Alejandro Lerner que grabó Sandra Mihanovich en 2003 para musicalizar la tira Costumbres Argentinas. La performance convenció a los evaluadores y se tradujo en una contundente victoria: la dupla cosechó 331 puntos, superando los 311 conseguidos por su rival, Lucas Romero.

Luciano Pereyra sorprendió con un anuncio en vivo: le cantará al Papa León XIV en la misa de cierre en Luján

Luciano Pereyra sorprendió con un anuncio en vivo: le cantará al Papa León XIV en la misa de cierre en Luján

Con una diferencia de 20 unidades, Vega selló su pase al codiciado palco de las estrellas, la siguiente ronda del concurso que se emite de lunes a viernes a las 22:30. Así, la docente despidió la velada con el respaldo del jurado y la certeza de seguir en carrera, dejando atrás su suplencia en el aula a cambio de una oportunidad en la pantalla chica.


Temas Abel PintosGuido Kaczka
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Buscando rivales a papá”
1

“Buscando rivales a papá”

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?
2

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
3

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
4

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió
5

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió

Ranking notas premium
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

“Buscando rivales a papá”
2

“Buscando rivales a papá”

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
3

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
4

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
5

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Más Noticias
Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara

Les preguntaron en vivo por la China Suárez y no se callaron nada: la explosiva frase de los hijos de Wanda Nara

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

Vivieron 27 años en un terreno de la madre, construyeron una casa y deberán irse: cobrarán $21 millones

El Niño en la Argentina: hasta cuándo durarán las lluvias y qué pasará en noviembre

El Niño en la Argentina: hasta cuándo durarán las lluvias y qué pasará en noviembre

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Falleció Antonio Grimau: cuál fue la causa y cómo pasó sus últimos días

Comentarios