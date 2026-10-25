La echaron de su suplencia docente por ir a cantar a la televisión y Abel Pintos lanzó una frase letal
Una docente de matemática sorprendió a todos en pleno aire al confesar que sus faltas reiteradas para participar en el certamen musical terminaron costándole el cargo. La respuesta del jurado, cargada de ironía y carcajadas, expuso una contradicción que se volvió viral en el estudio.
Resumen para apurados
- La docente Fabiana Vega perdió su suplencia de Matemática tras ausentarse para cantar en el programa televisivo de Guido Kaczka, hecho que provocó una broma viral de Abel Pintos.
- Vega admitió al aire que su cese laboral se debió a faltas reiteradas. Pese a la sanción, logró imponerse en el certamen musical al obtener 331 puntos junto a Ailén Peralta.
- Tras ganar el duelo, la participante avanzó a la siguiente ronda del concurso, consolidando su permanencia en la televisión a costa de resignar su carrera docente escolar.
Una noche de música y emociones frente a las cámaras de televisión terminó desnudando un dilema laboral impensado. Fabiana Vega, profesora de Matemática, llegó al escenario de la segunda temporada de Es mi sueño, el certamen de canto que conduce Guido Kaczka en la pantalla de eltrece, para medirse en un duelo decisivo.
Sin embargo, la atención de los presentes viró de inmediato hacia su vida fuera de los reflectores cuando se conoció que perdió su suplencia en la escuela por ausentarse para asistir a las grabaciones, lo que disparó una espontánea intervención de Abel Pintos.
Todo se desencadenó minutos después de la presentación musical, cuando el conductor remarcó la profesión de Vega. Con una sonrisa, la participante aprovechó la cámara para enviarles un mensaje a sus alumnos: “Después me reclaman”, deslizó entre risas. No obstante, su compañera de escenario, Ailén Peralta, interrumpió la escena para dejar al descubierto la situación real con una frase que no pasó desapercibida: “Los que te echaron también”.
La paradoja que desató las risas
Frente al asombro del estudio, Vega no eludió la situación y blanqueó el desenlace de su contrato docente sin dramatismo. “Me echaron por venir al programa, pero quedó todo bien igual”, admitió. Acto seguido, la participante detalló el motivo administrativo de su cese: “Terminó la suplencia porque estaba faltando”.
La confesión sirvió en bandeja una observación matemática y lógica que Pintos, integrante del jurado rotativo del ciclo, no dejó pasar. Con rapidez y sentido del humor, el músico remarcó la paradoja de su ausencia laboral ante el público: “Pará, vos eras la suplente y además faltaste”. De inmediato, el cantante redobló la apuesta: “Y sí, estaba cantado. Vos tenías que suplir al que faltaba. ¿Cómo vas a faltar?”. La réplica generó carcajadas generales, aplausos y un clima distendido que la propia concursante celebró en el piso.
Detrás de la llamativa anécdota, el desembarco de Vega en el certamen de eltrece dejó un saldo artístico favorable. Para su presentación formó dupla con Ailén Peralta, una de las figuras más destacadas de la primera entrega del programa, quien tiempo atrás compartió que una depresión la había alejado de los escenarios antes de consolidar elogios tanto de Pintos como de Jimena Barón.
Juntas asumieron el reto de interpretar “Sin tu amor”, la balada compuesta por Alejandro Lerner que grabó Sandra Mihanovich en 2003 para musicalizar la tira Costumbres Argentinas. La performance convenció a los evaluadores y se tradujo en una contundente victoria: la dupla cosechó 331 puntos, superando los 311 conseguidos por su rival, Lucas Romero.
Con una diferencia de 20 unidades, Vega selló su pase al codiciado palco de las estrellas, la siguiente ronda del concurso que se emite de lunes a viernes a las 22:30. Así, la docente despidió la velada con el respaldo del jurado y la certeza de seguir en carrera, dejando atrás su suplencia en el aula a cambio de una oportunidad en la pantalla chica.