La echaron de su suplencia docente por ir a cantar a la televisión y Abel Pintos lanzó una frase letal

La confesión sirvió en bandeja una observación matemática y lógica que Pintos, integrante del jurado rotativo del ciclo, no dejó pasar. Con rapidez y sentido del humor, el músico remarcó la paradoja de su ausencia laboral ante el público: “Pará, vos eras la suplente y además faltaste”. De inmediato, el cantante redobló la apuesta: “Y sí, estaba cantado. Vos tenías que suplir al que faltaba. ¿Cómo vas a faltar?”. La réplica generó carcajadas generales, aplausos y un clima distendido que la propia concursante celebró en el piso.