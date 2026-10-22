La confesión de Guido Kaczka al recordar a Romina Yan: "extraño la manera que tenía de mirarme"

Al profundizar en esa ausencia física que ya lleva más de tres lustros, Guido Kaczka reflexionó sobre la naturaleza del duelo y la singularidad del vínculo que construyeron juntos. "De Romina extraño la manera que tenía de quererme. Tenía una manera de mirarme y quererme que extraño mucho", expresó emocionado. En el mismo sentido, añadió una profunda mirada sobre la pérdida: "Uno piensa que extraña no ver al otro, pero muchas veces uno extraña que esa persona que uno quiso tanto no lo vea a uno".