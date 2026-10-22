Martín Fierro de Radio 2026: María O’Donnell ganó el Oro y cuestionó la desigualdad de género en los medios

La periodista María O’Donnell se quedó con el Martín Fierro de Oro en la ceremonia que se realizó este miércoles 21 de octubre, durante una nueva edición de los premios que reconocen a las principales producciones de la radio argentina. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), distinguió el trabajo realizado durante el período 2025/2026 en 32 categorías, además de entregar cinco homenajes.