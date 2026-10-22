SociedadActualidad

Martín Fierro de Radio 2026: María O’Donnell ganó el Oro y cuestionó la desigualdad de género en los medios

María O’Donnell se quedó con el Martín Fierro de Oro en la edición 2026 de los premios de radio y emocionó con un discurso en el que recordó su trayectoria, destacó el valor del medio y habló sobre las dificultades de las mujeres para ocupar espacios centrales en el periodismo.

María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro y dejó una reflexión sobre el periodismo
María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro y dejó una reflexión sobre el periodismo
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La periodista María O’Donnell recibió el Martín Fierro de Oro este miércoles en la gala de APTRA por su labor radial, donde denunció la desigualdad de género.
  • Durante la premiación a 32 categorías, la conductora repasó su trayectoria y remarcó las trabas que afrontan las mujeres para conducir programas de primera mañana.
  • El reconocimiento impulsa el debate sobre la paridad en espacios de opinión política y económica, promoviendo un estilo periodístico basado en el diálogo y no en la furia.
Resumen generado con IA

La periodista María O’Donnell se quedó con el Martín Fierro de Oro en la ceremonia que se realizó este miércoles 21 de octubre, durante una nueva edición de los premios que reconocen a las principales producciones de la radio argentina. El evento, organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), distinguió el trabajo realizado durante el período 2025/2026 en 32 categorías, además de entregar cinco homenajes.

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Al recibir el máximo galardón, la conductora expresó su sorpresa y emoción, recordó sus comienzos en el periodismo gráfico y destacó el lugar que la radio ocupa en su carrera profesional. También aprovechó el discurso para reflexionar sobre las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a espacios centrales de opinión política y económica en los medios.

María O’Donnell ganó el Martín Fierro de Oro de Radio

“Qué emoción tan inesperada”, dijo O’Donnell al subir al escenario para recibir el premio mayor de APTRA, entidad presidida por Luis Ventura. En su discurso, agradeció a quienes la acompañaron a lo largo de su trayectoria y recordó su paso por las redacciones de Página/12 y La Nación.

La periodista contó que su llegada a la radio se produjo después de convertirse en madre. Con el tiempo, encontró su lugar en el medio y desarrolló una relación cada vez más estrecha con ese formato. “Me fueron cobijando de a poquito y me terminé enamorando perdidamente de este medio tan noble”, expresó.

Entre los nombres que mencionó durante sus agradecimientos estuvieron Magdalena Ruiz Guiñazú, Jorge Lanata, Ernesto Tenembaum, Andy Kusnetzoff y Andrés Pandiella, a quien destacó por haber apostado por su trabajo en Metro y Urbana Play. También dedicó palabras al equipo que la acompaña cada mañana y a los oyentes.

El mensaje de O’Donnell sobre las mujeres en la radio y la televisión

Uno de los momentos destacados de su discurso llegó cuando se refirió a las dificultades que tuvo para conducir un programa de primera mañana. La periodista señaló que los espacios de opinión sobre política y economía continúan ocupados mayoritariamente por hombres.

“Me costó muchísimo poder tener un programa de primera mañana. Todavía, los que opinan sobre política y economía en la radio y en la televisión son predominantemente hombres, nos cuesta mucho a las mujeres que nos den ese lugar”, sostuvo.

O’Donnell también defendió una forma de hacer periodismo basada en el intercambio y la conversación, alejada de los gritos y las confrontaciones. “Somos felices haciendo radio, un periodismo que no grita, que no adjetiva, que no se enoja, que no apela a los sentimientos de la furia sino de conversación”, afirmó.

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