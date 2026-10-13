Guido Kaczka habló sobre el conflicto de Valentín Yankelevich con Darío Giordano

Resumen para apurados
- Guido Kaczka se pronunció en televisión sobre el conflicto entre Valentín Yankelevich y Darío Giordano, y pidió cautela por respeto al dolor de la familia de Romina Yan.
- La polémica surgió tras las denuncias de Valentín contra Giordano. Kaczka, amigo íntimo de Romina Yan y cercano a Gustavo Yankelevich, prefirió no opinar por la gravedad del caso.
- La cautela del conductor refleja la postura del medio artístico ante acusaciones intrafamiliares delicadas, priorizando la privacidad y el bienestar de los hijos de la actriz.
Las declaraciones de Valentín Yankelevich en entrevista con Tatiana Schapiro desataron un sinfín de sinceramientos en el mundo del espectáculo. Aunque no se conocía públicamente la problemática que atravesaban los hijos de Romina Yan, eran muchas las figuras de la farándula que sabían lo que ocurría detrás de las cámaras. Guido Kaczka, de quien se viralizó un video hablando con Romina sobre su pareja, también se sumó a dedicar unas palabras a la familia Yankelevich.
Kaczka y Romina Yan fueron amigos íntimos durante su juventud y compartieron espacios en el medio artístico. Se conocieron cuando eran adolescentes y juntos crecieron hasta que ambos formaron sus familias. Tras el fallecimiento de Yan, el conductor eligió pronunciarse en reducidas ocasiones para respetar la memoria de su amiga y el dolor de su familia.
Guido Kaczka habló sobre el escándalo de la familia Yankelevich
Pese a que hizo algunas declaraciones en referencia al tema, Kaczka limitó sus opiniones. “Es un tema muy delicado”, dijo en principio en un móvil para Intrusos y agregó: “No voy a opinar porque es un tema que afecta mucho a las personas que lo viven”. Además, aseguró que se enteró de las declaraciones de Valentín del mismo modo que todo el público, pero eligió no entrar en detalles.
El conductor mantuvo siempre el respeto que tuvo hacia Yan. También habló de la entrevista que se viralizó donde ambos hablaban sobre la relación de la actriz. “Éramos muy chicos los dos, éramos muy amigos y era un programa con sus particularidades”, dijo. A su vez, destacó que cuando hicieron la entrevista para Trip, él era casi un adolescente. Al momento de la grabación, él tenía 21 años y ella, 24. Entonces, ya estaba en pareja con Darío Giordano, acusado por sus propios hijos de ejercer violencia física y psicológica.
“Les pido disculpas porque yo miro los programas y me entero de cosas, pero hay algunos temas particulares de los que no quiero hablar”, señaló el presentador, sumándose al cuidado que muchos eligieron tener al tratarse de un tema de violencia contra menores. Es que, cuando los hijos de Yan y Giordano eligieron salir del hogar paterno, tenían entre 9 y 12 años.
La relación de Guido Kaczka con Gustavo Yankelevich
Gustavo Yankelevich fue uno de los productores de referencia del ambiente profesional, incluso desde mucho antes de que Kaczka se iniciara en el rubro. Además, siempre mantuvieron una relación cordial de aprecio y respeto, mediada por el vínculo que el joven conductor tenía con Romina, hija del productor.
Kaczka también hizo referencia a él tras conocer las declaraciones de Valentín. “Lo quiero a Gustavo un montón. Saben lo que significa Gustavo para mí y para muchos de este ambiente; cuando digo ‘muchos’ es mucha gente que lo quiere. Pero en este momento que hable adquiere otro significado y no me quiero meter, no quiero decir nada inconveniente”, repitió. “Les agradezco porque entiendo que me comprenden, que comprenden lo que yo estoy sintiendo con el amor que le tengo a Gustavo y a su familia”, cerró.