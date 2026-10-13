Guido Kaczka habló sobre el conflicto de Valentín Yankelevich con Darío Giordano

El conductor mantuvo siempre el respeto que tuvo hacia Yan. También habló de la entrevista que se viralizó donde ambos hablaban sobre la relación de la actriz. “Éramos muy chicos los dos, éramos muy amigos y era un programa con sus particularidades”, dijo. A su vez, destacó que cuando hicieron la entrevista para Trip, él era casi un adolescente. Al momento de la grabación, él tenía 21 años y ella, 24. Entonces, ya estaba en pareja con Darío Giordano, acusado por sus propios hijos de ejercer violencia física y psicológica.