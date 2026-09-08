Un estudio reveló cuánto tiempo debe durar una ducha para no perjudicar la salud

Resumen para apurados
- Dermatólogos revelaron recientemente que una ducha debe durar entre 5 y 10 minutos para limpiar eficazmente sin deshidratar la piel ni dañar su barrera protectora natural.
- Bañarse más de 15 minutos con agua caliente elimina aceites esenciales y agrava eccemas, mientras que duchas muy cortas impiden remover bacterias e impurezas corporales.
- Especialistas aconsejan usar agua tibia y aplicar crema humectante al salir del baño para sellar la hidratación y prevenir el envejecimiento prematuro de la piel.
Pocas rutinas de nuestra vida diaria entran en un plano consciente. Difícil es que nos preguntemos por qué abrimos la cortina primero y luego nos ponemos las pantuflas, o cronometrar cuánto tiempo nos lleva tender la cama. Los hábitos quedan inmortalizados en una extensión de tiempo que no tiene medida, pero que algunos especialistas advierten que deberíamos someter a cierta revisión, ya que ni los dedos arrugados ni las duchas fugaces parecen beneficiar a la salud.
Bañarse diariamente es una de las claves para la higiene general, pero la extensión de tiempo en que este hábito transcurre también es fundamental. Pasar demasiado o muy poco tiempo bajo el agua puede provocar problemas en la salud, principalmente en lo que respecta a nuestro órgano más extenso y expuesto: la piel. Para los expertos, existe un rango exacto que debemos cumplir para no afectar nuestro bienestar.
Cuál es la duración ideal de una ducha
Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una persona promedio pasa alrededor de 8 minutos en la ducha. Sin embargo, si sos de los que disfrutan quedarse bajo el agua caliente por más de 15 minutos, los especialistas aconsejan replantear esa rutina.
Dermatólogas como Edidiong Kaminska señalaron en el medio especializado Healthline que el tiempo máximo recomendado es de entre 5 y 10 minutos. Este lapso es más que suficiente para limpiar e hidratar el cuerpo sin caer en el exceso. "Nuestra piel necesita agua, pero rebasar los límites o quedarse corto trae consecuencias negativas", advierten los profesionales.
Los riesgos de las duchas muy largas
Aunque una ducha prolongada y caliente suele asociarse con un momento de relajación o un "mimo" al cuerpo, la realidad es que puede deshidratar severamente la piel. El agua caliente limpia, pero en exceso elimina los aceites naturales del tejido cutáneo, abre los poros de más y permite que la humedad interna se escape.
El problema se agrava en los meses de invierno. Durante las bajas temperaturas, el uso de agua muy caliente resulta tentador, pero los dermatólogos de la Facultad de Medicina de Baylor advierten que esto daña la capa superficial de la piel, provocando inflamación y empeorando condiciones preexistentes como el eccema o la psoriasis.
¿Qué pasa cuando la ducha es demasiado rápida?
En el otro extremo, las duchas "al paso" o extremadamente cortas tampoco son la solución. Una limpieza rápida puede no remover del todo las impurezas ni mantener en equilibrio la flora bacteriana natural de la piel. Si este equilibrio protector se altera por una higiene deficiente, se incrementa el riesgo de sufrir infecciones cutáneas, además de favorecer la aparición de mal olor.
La temperatura del agua y el "post" ducha
Para no fallar, la sugerencia científica es optar por agua tibia o templada. Aunque las duchas de agua fría tienen beneficios específicos (como reducir la inflamación muscular y calmar la irritación) y el agua caliente ayuda a descongestionar las vías respiratorias durante un resfrío, el agua tibia es el punto neutro perfecto para no desgastar la barrera protectora de la piel.
Por último, el ritual de higiene no termina al cerrar la canilla. Para asegurar que la hidratación se mantenga, los dermatólogos recomiendan secarse suavemente y aplicar una crema humectante inmediatamente después de salir de la ducha. Este hábito ayuda a "sellar" el agua acumulada en la piel antes de que se evapore por completo.