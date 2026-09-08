Un estudio reveló cuánto tiempo debe durar una ducha para no perjudicar la salud

Pocas rutinas de nuestra vida diaria entran en un plano consciente. Difícil es que nos preguntemos por qué abrimos la cortina primero y luego nos ponemos las pantuflas, o cronometrar cuánto tiempo nos lleva tender la cama. Los hábitos quedan inmortalizados en una extensión de tiempo que no tiene medida, pero que algunos especialistas advierten que deberíamos someter a cierta revisión, ya que ni los dedos arrugados ni las duchas fugaces parecen beneficiar a la salud.