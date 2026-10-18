Con qué tela nos secamos el cabello tiene más importancia de la que se cree

¿Importa qué es lo primero que entra en contacto con el cabello luego de lavarlo? La pregunta detallista parece propia de alguien que se dedica profesionalmente al cuidado capilar que debe estar atento a todo para llegar a la perfección al trabajar. La pregunta, al tener una respuesta más que simple, nos la deberíamos hacer todos y accionar. Además porque el beneficio de resolver la incógnita se traduce en mejorar el aspecto físico en los días lluviosos. La elección de la tela con la que te secás el pelo marca una diferencia enorme en la salud y apariencia de la fibra capilar.