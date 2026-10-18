Lluvias constantes: ¿cómo evitar que el cabello sea otro problema?

Hay tratamientos específicos, pero con un clima como el tucumano, más todavía con el que se acerca en los próximos meses, el bolsillo -el de la dama y el caballero- puede sufrir bastante. La lluvia genera contratiempos en varios aspectos del día a día. Uno de ellos tiene que ver con lo estético, con más precisión, el cabello y su aspecto. Quienes llevan el pelo largo padecen el frizz cotidiano que, si no se toman algunas medidas, se intensifica en días lluviosos.