Remolacha y zanahoria: dos recetas de hummus para una picada saludable

Resumen para apurados
- Especialistas proponen recetas de hummus de remolacha y zanahoria para reemplazar snacks ultraprocesados en encuentros deportivos y reuniones sociales en Argentina.
- Las preparaciones utilizan garbanzos procesados junto a vegetales hervidos. Se busca transformar la clásica picada alta en sodio y grasas en una alternativa rica en fibra y proteínas.
- Estas opciones fomentan hábitos alimenticios conscientes sin sacrificar el sabor. Su versatilidad y facilidad de preparación las posicionan como tendencia clave para el bienestar.
Se acerca el Mundial y con él, los días de encuentros frente al televisor para ver los partidos. En medio, la comida se transforma en una gran amalgama que da sentido a los encuentros. Pero las comidas ultraprocesadas pueden ser sumamente perjudiciales para la salud. En ese caso, el garbanzo –en particular el hummus– se presenta como una opción perfecta para mezclar buen sabor con alimentos saludables.
El hábito de preparar una picada se asocia a los snacks salados, embutidos, quesos ricos en grasa y productos con alto contenido de sodio. Los especialistas en nutrición recomiendan repensar la clásica picada y buscar alternativas más saludables pero igualmente deliciosas que permitan disfrutar sin descuidar la salud.
Hummus de remolacha y de zanahoria paso a paso
El hummus en todas sus variantes es una crema fácil de hacer, que puede durar un buen tiempo en la heladera si se conserva de la forma correcta. Agregarle verduras suma al aporte nutricional y le da un toque distintivo. Por eso, las variantes de hummus de remolacha o de zanahoria son perfectas para servir en tu mesa.
Para empezar, se necesitarán tres tazas de garbanzos cocidos, un pimiento rojo, dos dientes de ajo, sal, dos limones, pimienta y aceite de oliva. Además, si te gusta, se pueden agregar semillas. El secreto para que el hummus tenga una buena consistencia es remojar el garbanzo por, al menos, 12 horas. Luego, moverlos enérgicamente para que pierdan la cáscara y, por último, procesarlos y condimentar a gusto.
Hummus de remolacha
El hummus de color rosado intenso, cuanto menos, llama la atención. Además, la remolacha no tiene un sabor invasivo, por lo que se puede usar tranquilamente. A la mitad del hummus preparado, se debe agregar media remolacha mediana hervida y procesar de nuevo. A esto se puede agregar un chorrito más de aceite de oliva.
Hummus de zanahoria
La zanahoria aporta pocas calorías y tiene carbohidratos saludables. Para hacer hummus de zanahoria, a la otra mitad preparada, se debe agregar una zanahoria entera hervida. Toda la mezcla debe procesarse o licuarse nuevamente. También es conveniente ajustar el condimento para evitar el sabor dulzón de la verdura.