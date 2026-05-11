Secciones
SociedadEstilo de vida

Remolacha y zanahoria: dos recetas de hummus para una picada saludable

El garbanzo se posiciona como el ingrediente estrella para transformar el clásico picoteo de los partidos en una alternativa nutritiva, deliciosa y fácil de preparar en casa.

El hummus es una opción de snack saludable para reemplazar los alimentos poco saludables y siempre tienen éxito en las picadas. El hummus es una opción de snack saludable para reemplazar los alimentos poco saludables y siempre tienen éxito en las picadas.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas proponen recetas de hummus de remolacha y zanahoria para reemplazar snacks ultraprocesados en encuentros deportivos y reuniones sociales en Argentina.
  • Las preparaciones utilizan garbanzos procesados junto a vegetales hervidos. Se busca transformar la clásica picada alta en sodio y grasas en una alternativa rica en fibra y proteínas.
  • Estas opciones fomentan hábitos alimenticios conscientes sin sacrificar el sabor. Su versatilidad y facilidad de preparación las posicionan como tendencia clave para el bienestar.
Resumen generado con IA

Se acerca el Mundial y con él, los días de encuentros frente al televisor para ver los partidos. En medio, la comida se transforma en una gran amalgama que da sentido a los encuentros. Pero las comidas ultraprocesadas pueden ser sumamente perjudiciales para la salud. En ese caso, el garbanzo –en particular el hummus– se presenta como una opción perfecta para mezclar buen sabor con alimentos saludables.

Pan de garbanzos: la receta sin gluten y alta en proteína lista en 30 minutos

Pan de garbanzos: la receta sin gluten y alta en proteína lista en 30 minutos

El hábito de preparar una picada se asocia a los snacks salados, embutidos, quesos ricos en grasa y productos con alto contenido de sodio. Los especialistas en nutrición recomiendan repensar la clásica picada y buscar alternativas más saludables pero igualmente deliciosas que permitan disfrutar sin descuidar la salud.

Hummus de remolacha y de zanahoria paso a paso

El hummus en todas sus variantes es una crema fácil de hacer, que puede durar un buen tiempo en la heladera si se conserva de la forma correcta. Agregarle verduras suma al aporte nutricional y le da un toque distintivo. Por eso, las variantes de hummus de remolacha o de zanahoria son perfectas para servir en tu mesa.

Para empezar, se necesitarán tres tazas de garbanzos cocidos, un pimiento rojo, dos dientes de ajo, sal, dos limones, pimienta y aceite de oliva. Además, si te gusta, se pueden agregar semillas. El secreto para que el hummus tenga una buena consistencia es remojar el garbanzo por, al menos, 12 horas. Luego, moverlos enérgicamente para que pierdan la cáscara y, por último, procesarlos y condimentar a gusto.

Hummus de remolacha

El hummus de color rosado intenso, cuanto menos, llama la atención. Además, la remolacha no tiene un sabor invasivo, por lo que se puede usar tranquilamente. A la mitad del hummus preparado, se debe agregar media remolacha mediana hervida y procesar de nuevo. A esto se puede agregar un chorrito más de aceite de oliva.

Hummus de zanahoria

La zanahoria aporta pocas calorías y tiene carbohidratos saludables. Para hacer hummus de zanahoria, a la otra mitad preparada, se debe agregar una zanahoria entera hervida. Toda la mezcla debe procesarse o licuarse nuevamente. También es conveniente ajustar el condimento para evitar el sabor dulzón de la verdura.

Ambas opciones pueden emplatarse en una fuente, bandeja o recipiente, dibujando formas con una cuchara. Se puede dibujar una espiral sobre el hummus con aceite de oliva y agregar perejil, semillas de sésamo para contrastar o tahini.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados
1

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán
2

Dónde, a qué hora y cuáles serán los principales reclamos de la marcha por la Ley de Financiamiento Universitaria en Tucumán

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo
3

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué
4

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Lisandro Catalán: La política se apoderó de las riquezas de Tucumán
5

Lisandro Catalán: "La política se apoderó de las riquezas de Tucumán"

Ranking notas premium
La deuda interna
1

La deuda interna

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial
2

Se cae el Acceso Sur: la rescisión de la obra dejaría a Tucumán sin su promesa vial

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde
3

Plan de deuda previsional: consultar antes de llegar tarde

Mala Praxis
4

Mala Praxis

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier
5

A 90 años de la caravana para abrir el camino a San Javier

Más Noticias
Aumentan los casos de gripe en Tucumán: advierten que la vacunación es fundamental y recomiendan aplicarla cuanto antes

Aumentan los casos de gripe en Tucumán: advierten que la vacunación es fundamental y recomiendan aplicarla cuanto antes

Chikungunya en Tucumán: una epidemia que expone fallas ambientales y urbanas

Chikungunya en Tucumán: una epidemia que expone fallas ambientales y urbanas

Horóscopo chino: los signos que deberán tener cuidado ante los nuevos cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán tener cuidado ante los nuevos cambios, según Ludovica Squirru

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el frío se hará sentir en las primeras horas del lunes

El tiempo en Tucumán: el cielo estará despejado y el frío se hará sentir en las primeras horas del lunes

Alerta amarilla por nevadas y vientos en el país: cuáles son las provincias afectadas este lunes

Alerta amarilla por nevadas y vientos en el país: cuáles son las provincias afectadas este lunes

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado: cuándo hacerlo y por qué

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Cuándo cobro Anses: calendario oficial de todos los pagos del lunes 11 de mayo

Comentarios