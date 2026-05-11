Remolacha y zanahoria: dos recetas de hummus para una picada saludable

Se acerca el Mundial y con él, los días de encuentros frente al televisor para ver los partidos. En medio, la comida se transforma en una gran amalgama que da sentido a los encuentros. Pero las comidas ultraprocesadas pueden ser sumamente perjudiciales para la salud. En ese caso, el garbanzo –en particular el hummus– se presenta como una opción perfecta para mezclar buen sabor con alimentos saludables.