Cartas de lectores IV: Sin resolución de reubicación

Nos dirigimos a usted con el fin de hacer pública la situación del personal docente de la ex Escuela N° 229 Vicente Parra sobre el pedido dirigido al Ministerio de Educación por la demora de expedir una Resolución de reubicación de una escuela a otra (tres años y siete meses). Situación que requiere una respuesta para que salga resolución de Reubicación por cierre de Escuela origen, ex EGB, N°229-Vicente Parra situación llevada a cabo el 3 de marzo de 2023, reubicados en Escuela Secundaria Las Mercedes, sin novedades a la fecha, con todo lo que implica en cuanto a papeles y pérdida económica por cambio de zona de ubicación. Por parte de los docentes afectados, esta situación genera preocupación e incertidumbre, por lo que resulta necesario que las autoridades educativas competentes intervengan y brinden solución a la brevedad, a pesar del tiempo transcurrido y de gestiones realizadas ante Dirección de Educación Secundaria (DES) el 29/04/2024 y demás consultas verbales, sin que hasta el día de la fecha hayamos obtenido respuesta.