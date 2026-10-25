OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores IV: Sin resolución de reubicación
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Nos dirigimos a usted con el fin de hacer pública la situación del personal docente de la ex Escuela N° 229 Vicente Parra sobre el pedido dirigido al Ministerio de Educación por la  demora de expedir una Resolución de reubicación de una escuela a otra (tres años y siete meses). Situación  que requiere una respuesta  para que salga resolución de Reubicación por cierre de Escuela origen, ex EGB, N°229-Vicente Parra situación llevada a cabo el 3 de marzo de 2023, reubicados en Escuela Secundaria Las Mercedes, sin novedades a la fecha, con todo lo que implica en cuanto a papeles y pérdida económica por cambio de zona de ubicación. Por parte de los docentes afectados, esta situación genera preocupación e incertidumbre, por lo que resulta necesario que las autoridades educativas competentes intervengan y brinden solución a la brevedad, a pesar del tiempo transcurrido y de gestiones realizadas ante Dirección de Educación Secundaria (DES) el 29/04/2024 y demás consultas verbales, sin que hasta el día de la fecha hayamos obtenido respuesta.

Raquel Leiva, Silvina Alvarado y Pedro Pablo Verasaluse

pedropabloverasaluse@gmail.com

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