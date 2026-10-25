Cartas de lectores: “El hombre de los mil inventos”

Quiero felicitar a LA GACETA por la nota “hacedores del viejo Tucumán” en la cual el periodista Guillermo Monti nos hace conocer de la figura de don Felipe Garrone, “El hombre de los mil inventos” (20/11), ese gran cordobés que con su conocimiento creó una serie de inventos, de los cuales algunos perduran. Si la memoria no me falla, creo que hasta el día de la fecha no fue reconocido por ningún gobierno provincial o municipal, ni se dio su nombre a alguna calle o plaza. Por ello insto a algún legislador y/o concejal a que proponga que Felipe Garrone forme parte de este Tucumán y que no lo olviden. No hace mucho un político en el gobierno de turno propuso y se otorgó con gran celeridad que un tramo de avenida Roca, desde Alem hacia el oeste, lleve el nombre de un ex presidente, ya fallecido, que fue bastante cuestionado y comprometido con la Justicia.