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Respetar valores en las competencias deportivas
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

El rugby argentino suele reivindicar el respeto, el compañerismo y el tercer tiempo como señas de identidad. Sin embargo, los insultos discriminatorios contra los juveniles del seleccionado tucumano durante su visita a Buenos Aires dejaron expuesta una contradicción difícil de ignorar. Los valores que se pregonan dentro de una cancha también deben sostenerse cuando la competencia despierta rivalidades.

Los Naranjitas habían viajado para representar a Tucumán en un torneo nacional. Los agravios registrados desde la tribuna apuntaron contra su procedencia y expusieron prejuicios que exceden al rugby. Cuando el lugar de nacimiento se convierte en motivo de burla o descalificación, el problema deja de ser una provocación deportiva y pasa a ser una expresión de discriminación que la sociedad argentina todavía no ha conseguido desterrar.

La reacción institucional fue creciendo con el correr de los días. La Unión de Rugby de Tucumán condenó lo sucedido, el caso llegó a la Legislatura y posteriormente la URT y la Unión de Rugby de Buenos Aires difundieron un comunicado conjunto. Las instituciones deportivas tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos, identificar a los involucrados y determinar las eventuales consecuencias disciplinarias, pero eso no significa responsabilizar automáticamente a un club por la conducta de cada persona que asiste a sus instalaciones. Se trata de distinguir las responsabilidades individuales de las institucionales sin permitir que esa cautela termine diluyendo el problema.

La discusión sobre los protocolos contra la discriminación en los espectáculos deportivos merece atención. Deben existir procedimientos claros para recibir denuncias, documentar episodios, establecer responsabilidades y aplicar las medidas correspondientes. La prevención también exige que jugadores, entrenadores, dirigentes y espectadores conozcan los límites que no pueden cruzarse. Es necesario generar herramientas para evitar que estas situaciones se repitan.

Hay un aspecto que vuelve más preocupante lo ocurrido. Las víctimas son adolescentes, y a esa edad representar a una provincia significa construir una identidad deportiva y aprender valores que deberían acompañarlos fuera de la cancha. La respuesta de los adultos y de las instituciones será parte de esa formación.

Tucumán recibirá en noviembre la etapa decisiva del Campeonato Argentino Juvenil. Será una oportunidad para demostrar que la rivalidad puede convivir con el respeto y que la pasión no necesita de la descalificación para expresarse. La hospitalidad hacia los visitantes debe ser una señal de identidad, independientemente de lo ocurrido en Buenos Aires.

El deporte suele hablar de compañerismo, formación e integración y la verdadera prueba de esos valores llega cuando alguien los vulnera. Entonces, las instituciones deben demostrar que están dispuestas a defenderlos con decisiones concretas.

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