Solicitadas: Comunicado oficial - Barrio Privado Divisadero II

En nuestro carácter de desarrolladores y titulares legítimos del emprendimiento inmobiliario "BARRIO PRIVADO DIVISADERO II", ubicado en la localidad de El Manantial, Provincia de Tucumán, nos vemos en la necesidad e imperativo ético de informar a la opinión pública lo siguiente:
Habiendo tomado conocimiento fehaciente de que personas o firmas terceras, totalmente ajenas a este desarrollo inmobiliario, han estado ofreciendo y efectuando la venta no autorizada de lotes en el BARRIO PRIVADO DIVISADERO II, alertamos de manera urgente a la comunidad sobre la absoluta irregularidad de dichas maniobras.
En tal sentido, informamos de forma categórica que el ÚNICO FACULTADO Y AUTORIZADO para la comercialización, venta, suscripción de boletos de compraventa y adjudicación de lotes del desarrollo inmobiliario BARRIO PRIVADO DIVISADERO II es WCL DESARROLLO INMOBILIARIO (WERCOLICH S.R.L.).
Toda operación realizada con terceros ajenos a WCL DESARROLLO INMOBILIARIO carece de validez jurídica, resultando inoponible a esta empresa. La desarrolladora no asumirá responsabilidad alguna por los daños, perjuicios o pérdidas económicas que pudieran derivarse de transacciones celebradas con comercializadores informales o ilegítimos.
Exhortamos a los interesados a abstenerse de realizar señas, pagos o transferencias a intermediarios no acreditados, y a validar cualquier consulta o adquisición únicamente en nuestras oficinas comerciales institucionales ubicadas en calle Maipú 607, San Miguel de Tucumán, o a través de nuestros canales de contacto verificados.
Nuestra empresa se reserva el derecho de promover de manera inmediata las acciones civiles y penales que correspondan contra aquellos terceros que pretendan lucrar indebidamente afectando el patrimonio de los compradores y el buen nombre de nuestroproyecto.
WCL DESARROLLO INMOBILIARIO / WERCOLICH S.R.L.
San Miguel de Tucumán, octubre de 2026.