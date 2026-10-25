Solicitadas

Solicitadas: Comunicado oficial - Barrio Privado Divisadero II
Solicitadas: Comunicado oficial - Barrio Privado Divisadero II
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

En nuestro carácter de desarrolladores y titulares legítimos del emprendimiento inmobiliario "BARRIO PRIVADO DIVISADERO II", ubicado en la localidad de El Manantial, Provincia de Tucumán, nos vemos en la necesidad e imperativo ético de informar a la opinión pública lo siguiente:

Habiendo tomado conocimiento fehaciente de que personas o firmas terceras, totalmente ajenas a este desarrollo inmobiliario, han estado ofreciendo y efectuando la venta no autorizada de lotes en el BARRIO PRIVADO DIVISADERO II, alertamos de manera urgente a la comunidad sobre la absoluta irregularidad de dichas maniobras.

En tal sentido, informamos de forma categórica que el ÚNICO FACULTADO Y AUTORIZADO para la comercialización, venta, suscripción de boletos de compraventa y adjudicación de lotes del desarrollo inmobiliario BARRIO PRIVADO DIVISADERO II es WCL DESARROLLO INMOBILIARIO (WERCOLICH S.R.L.).

Toda operación realizada con terceros ajenos a WCL DESARROLLO INMOBILIARIO carece de validez jurídica, resultando inoponible a esta empresa. La desarrolladora no asumirá responsabilidad alguna por los daños, perjuicios o pérdidas económicas que pudieran derivarse de transacciones celebradas con comercializadores informales o ilegítimos.

Exhortamos a los interesados a abstenerse de realizar señas, pagos o transferencias a intermediarios no acreditados, y a validar cualquier consulta o adquisición únicamente en nuestras oficinas comerciales institucionales ubicadas en calle Maipú 607, San Miguel de Tucumán, o a través de nuestros canales de contacto verificados.

Nuestra empresa se reserva el derecho de promover de manera inmediata las acciones civiles y penales que correspondan contra aquellos terceros que pretendan lucrar indebidamente afectando el patrimonio de los compradores y el buen nombre de nuestroproyecto.

WCL DESARROLLO INMOBILIARIO / WERCOLICH S.R.L.

San Miguel de Tucumán, octubre de 2026.

Esta nota es de acceso libre.
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