Vuelve el programa de TV que premia el conocimiento sobre la historia de Tucumán

Ahora, después de meses de preparación, llega el momento de poner todo ese conocimiento a prueba frente a las cámaras. La primera semifinal será este viernes 30 de octubre, desde las 19, por LGPLAY, Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Después será el turno de 5° y 6° año. El 18 de noviembre, finalmente, llegará la Gran Final en vivo y se conocerá quiénes se quedan con el título de esta edición.