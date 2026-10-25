Vuelve el programa de TV que premia el conocimiento sobre la historia de Tucumán
Este viernes 30 de octubre, desde las 19, comienza por LGPLAY Enseñame Tucumán, la etapa televisiva del certamen organizado por LA GACETA y el Ministerio de Educación. Cinco parejas de estudiantes de 4° año se enfrentarán en una competencia de preguntas y respuestas que pondrá a prueba sus conocimientos sobre la historia, la cultura y la identidad de Tucumán.
Después de meses de estudio, preguntas y competencias, Enseñame Tucumán llega a la pantalla. Este viernes 30 de octubre, diez estudiantes de 4° año, organizados en cinco parejas, protagonizarán la primera semifinal televisiva del certamen que LA GACETA y el Ministerio de Educación realizan por segundo año consecutivo.
La emisión podrá verse por LGPLAY, Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow y será el comienzo de una etapa decisiva: tres semifinales definirán a los estudiantes que llegarán a la gran final en vivo, donde estará en juego un viaje a Villa Carlos Paz.
Primera instancia
En esta primera instancia competirán representantes de la escuela Comercio de Banda del Río Salí, Comercio N.º 1 General Belgrano, Instituto San Pablo Apóstol, Instituto Privado Famaillá e Instituto Vocacional Concepción.
Cada pareja deberá demostrar cuánto aprendió durante los meses de preparación, pero también enfrentará los desafíos propios de una competencia televisiva. Responder bajo presión, escuchar al compañero, tomar decisiones y poner en juego el conocimiento con rapidez serán parte de una dinámica en la que cada respuesta puede marcar la diferencia.
El ciclo será conducido por Carolina Servetto y Matías Auad y combinará preguntas, juegos y númeroso desafíos .
Tres semifinales
La etapa televisiva estará organizada por año de cursado. Este viernes será el turno de 4° año; el viernes siguiente llegará la semifinal correspondiente a 5° año, mientras que la semana posterior será el turno de los estudiantes de 6° año.
La final en vivo
Cada categoría tendrá sus propios protagonistas y definirá a los estudiantes que avanzarán hacia la última instancia. El recorrido culminará el miércoles 18 de noviembre, con la gran final en vivo de Enseñame Tucumán, donde se conocerá a los campeones de esta edición.
El premio será una experiencia para compartir, los ganadores disfrutarán de un viaje a Villa Carlos Paz junto a Siwar Travel, un reconocimiento final para quienes logren atravesar todas las etapas de un certámen que comenzó en las aulas y que ahora se traslada a la pantalla.
La magnitud de esta segunda edición permite dimensionar el camino recorrido por los estudiantes que ahora llegan a las semifinales. Desde el comienzo de las competencias, 4.584 alumnos de 312 escuelas participaron del certamen, organizados en 2.292 parejas. Las distintas instancias fueron reduciendo progresivamente ese número hasta llegar a los grupos que ahora disputarán la definición.
La propuesta recupera una experiencia que LA GACETA puso en marcha en 1979, cuando un concurso escolar destinado a estimular el conocimiento de la historia y la cultura tucumana dejó una marca en toda una generación.
Más de cuatro décadas después, aquella semilla volvió a crecer con un formato adaptado a las nuevas generaciones. En un contexto educativo atravesado por la inteligencia artificial y por nuevas formas de acceder a la información, Enseñame Tucumán busca recuperar el valor de la curiosidad, el estudio y el conocimiento sobre el lugar donde se vive.
Los chicos llegaron hasta esta instancia después de trabajar contenidos vinculados con la historia, la cultura y la identidad tucumana, a partir de materiales que recorren personajes, acontecimientos y lugares significativos de la provincia. Parte de esos contenidos también abreva en el archivo histórico de LA GACETA.
Ahora, después de meses de preparación, llega el momento de poner todo ese conocimiento a prueba frente a las cámaras. La primera semifinal será este viernes 30 de octubre, desde las 19, por LGPLAY, Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Después será el turno de 5° y 6° año. El 18 de noviembre, finalmente, llegará la Gran Final en vivo y se conocerá quiénes se quedan con el título de esta edición.