Sonríe Scaloni: doblete de Balerdi y golazo de Soulé para rescatar a Roma ante Napoli
En un electrizante 3-3 en el estadio Diego Armando Maradona, el equipo de la capital levantó dos goles en contra y volvió a empatarlo a los 89 minutos gracias al cabezazo salvador del zaguero central. Con el aporte de los futbolistas argentinos, la "Loba" a tiro de la cima.
Resumen para apurados
- Con dos goles de Balerdi y uno de Soulé, Roma empató 3-3 ante Napoli en el estadio Maradona por la octava fecha de la Serie A, rescatando un punto clave en la cima.
- Roma caía 2-0 y perdía 3-2 sobre el final, pero revirtió la desventaja tras los ingresos dispuestos por Gasperini y selló la igualdad a los 89 minutos con el doblete de Balerdi.
- El resultado deja a Roma a un punto de la cima del torneo italiano y afianza a ambos futbolistas en la consideración de Lionel Scaloni para la selección argentina.
En la continuidad de la octava fecha de la Serie A, Roma empató 3-3 como visitante frente a Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, en un encuentro marcado por el aporte ofensivo de los futbolistas argentinos. El conjunto local había sacado dos goles de ventaja mediante una chilena de André-Frank Zambo Anguissa y una definición de Scott McTominay, pero el trámite cambió a los 13 minutos del segundo tiempo a partir de una triple variante dispuesta por Gian Piero Gasperini, quien mandó a la cancha a Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Santiago Castro.
El descuento llegó con rapidez por intermedio de Matías Soulé. El extremo marplatense combinó una pared con el neerlandés Donyell Malen y sacó un zurdazo cruzado junto al palo para marcar el 2-1, su tercer gol en el certamen local. Con mayor presencia en campo rival, Roma adelantó sus líneas y encontró el empate a los 75 minutos: tras un rebote en el área chica, Balerdi capturó una pelota suelta y definió con un remate potente para poner el 2-2 parcial.
El cierre del partido tuvo emociones en las dos áreas. A escasos minutos del final, McTominay convirtió su segundo tanto de la tarde para adelantar otra vez a Napoli por 3-2. Sin embargo, a los 89 minutos, Balerdi anticipó de cabeza en el área local y colocó la pelota por arriba del arquero para sellar el 3-3 definitivo, completando el primer doblete de su carrera profesional en el fútbol italiano.
Con este punto, Roma alcanzó las 18 unidades y se ubicó en el tercer puesto de la tabla de posiciones, a solo un punto de Inter y Lazio, antes de recibir a Cagliari en la novena jornada. Las producciones individuales cobran relevancia de cara a la consideración de Lionel Scaloni en la selección argentina: Balerdi ratifica su recuperación tras la lesión muscular que lo marginó del Mundial 2026, mientras que Soulé sostiene su regularidad en el fútbol europeo a pocas semanas de haber debutado en la mayor frente a Burkina Faso.