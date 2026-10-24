Sonríe Scaloni: doblete de Balerdi y golazo de Soulé para rescatar a Roma ante Napoli

En la continuidad de la octava fecha de la Serie A, Roma empató 3-3 como visitante frente a Napoli en el estadio Diego Armando Maradona, en un encuentro marcado por el aporte ofensivo de los futbolistas argentinos. El conjunto local había sacado dos goles de ventaja mediante una chilena de André-Frank Zambo Anguissa y una definición de Scott McTominay, pero el trámite cambió a los 13 minutos del segundo tiempo a partir de una triple variante dispuesta por Gian Piero Gasperini, quien mandó a la cancha a Leonardo Balerdi, Nahuel Molina y Santiago Castro.