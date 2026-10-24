Excursionistas goleó a Sportivo Italiano, se consagró campeón y ascendió a la Primera Nacional tras 54 años

Resumen para apurados
- Excursionistas se consagró campeón de la Primera B y ascendió a la Primera Nacional tras golear 4-0 a Sportivo Italiano en su cancha del Bajo Belgrano.
- Con goles de Ledesma, Arango, Tellas y López, el equipo de Rodrigo Bilbao selló su regreso a la segunda división del fútbol argentino luego de 54 años de ausencia.
- El ascenso implicará competir en el torneo federal y reeditará en la Primera Nacional el histórico clásico barrial frente a Defensores de Belgrano luego de varias décadas.
Excursionistas se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y consiguió el ascenso directo a la Primera Nacional tras golear 4-0 a Sportivo Italiano en la última fecha del torneo. Con este resultado ante su público, el equipo del Bajo Belgrano concretó el regreso a la segunda división del fútbol argentino luego de 54 años, categoría en la que no participaba desde la temporada 1972.
El conjunto dirigido por Rodrigo Bilbao resolvió el partido desde el comienzo. A los dos minutos de juego, David Ledesma conectó de cabeza un tiro libre enviado desde la izquierda para abrir el marcador. A los 30 minutos, Mariano Arango amplió la ventaja al capturar el rebote de un penal que él mismo ejecutó y que el arquero rival llegó a desviar a medias. Antes del cierre del primer tiempo, Gabriel Tellas marcó el 3-0 con otro cabezazo que pegó en el travesaño antes de cruzar la línea de gol, mientras que en el complemento Miguel López sentenció el resultado definitivo con un remate desde afuera del área.
El festejo se extendió en el estadio y en las calles del barrio, coronando una temporada basada en la regularidad defensiva y la contundencia en las fechas decisivas. Además de la exigencia competitiva y los traslados por el interior del país que demandará el certamen a partir de 2027, el logro deportivo reeditará uno de los choques más tradicionales del ascenso metropolitano: el clásico barrial frente a Defensores de Belgrano, interrumpido durante décadas por la diferencia de categorías y que volverá a disputarse en la Primera Nacional.