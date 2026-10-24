Excursionistas goleó a Sportivo Italiano, se consagró campeón y ascendió a la Primera Nacional tras 54 años

El conjunto dirigido por Rodrigo Bilbao resolvió el partido desde el comienzo. A los dos minutos de juego, David Ledesma conectó de cabeza un tiro libre enviado desde la izquierda para abrir el marcador. A los 30 minutos, Mariano Arango amplió la ventaja al capturar el rebote de un penal que él mismo ejecutó y que el arquero rival llegó a desviar a medias. Antes del cierre del primer tiempo, Gabriel Tellas marcó el 3-0 con otro cabezazo que pegó en el travesaño antes de cruzar la línea de gol, mientras que en el complemento Miguel López sentenció el resultado definitivo con un remate desde afuera del área.