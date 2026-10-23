Echeverri y Prestianni brillaron en Benfica y Maher Carrizo rescató a su equipo: mirá los goles

Por su parte, en el estadio Rajko Mitić de Serbia, Maher Carrizo anotó el empate para FC Copenhague. El extremo santiagueño de 20 años, formado en Vélez y cuyo pase pertenece al Ajax, saltó a la cancha en el segundo tiempo con su equipo abajo en el marcador tras la remontada del conjunto serbio. A los 70 minutos, Carrizo recibió en tres cuartos de cancha, eludió la marca hacia adentro y sacó un remate de zurda que, tras un leve desvío en el camino, entró junto al palo del arquero rival. El tanto fue su segundo festejo con el club danés —el decimotercero en su carrera profesional— y le permitió al equipo conducido por Bo Svensson rescatar un punto para alcanzar las cuatro unidades en la clasificación de la Conference League.