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Echeverri y Prestianni brillaron en Benfica y Maher Carrizo rescató a su equipo: mirá los goles

En Nicosia, el "Diablito" provocó el tanto inicial en su primer partido como titular y el ex Vélez selló la goleada 4-1 para sostener la punta de la Europa League. En Belgrado, el delantero santiagueño marcó el 2-2 definitivo ante Estrella Roja por la Conference League.

Echeverri y Prestianni brillaron en Benfica y Maher Carrizo rescató a su equipo: mirá los goles
Por Redacción Deportes Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • Echeverri y Prestianni guiaron la victoria de Benfica en Chipre y Carrizo empató para Copenhague en Serbia este jueves, durante la fecha de copas de la UEFA.
  • Echeverri fue titular y forzó el primer tanto, Prestianni selló el 4-1 con su noveno gol del año y Carrizo rescató el 2-2 definitivo ingresando desde el banco.
  • El resultado sostiene a Benfica con puntaje ideal en la Europa League y ratifica la creciente consolidación de los jóvenes atacantes argentinos en el fútbol europeo.
Resumen generado con IA

La jornada de los torneos continentales de la UEFA dejó actuaciones destacadas de los jóvenes atacantes argentinos. Por la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League, Benfica venció 4-1 como visitante a Omonia de Nicosia con participaciones directas de Claudio Echeverri y Gianluca Prestianni. En paralelo, por la segunda fecha de la Conference League, Maher Carrizo convirtió en Belgrado para sellar el empate 2-2 de FC Copenhague frente a Estrella Roja.

En el estadio GSP de Chipre, Echeverri jugó por primera vez como titular en Benfica tras su arribo a préstamo desde Manchester City. A los 13 minutos del primer tiempo, el chaqueño de 20 años anticipó de cabeza en el área un centro enviado desde la derecha por Fredrik Aursnes; la pelota rozó en el lateral Loïc Négo antes de cruzar la línea y, aunque la planilla oficial convalidó gol en contra, la acción se originó en el remate del atacante argentino. Si bien Andronikos Kakoullis igualó transitoriamente a los 41 minutos, el conjunto de Lisboa recuperó el control en el complemento con los goles de Vangelis Pavlidis y el propio Aursnes.

A los 68 minutos Echeverri dejó la cancha para permitir el ingreso de Gianluca Prestianni, quien redondeó el resultado. Sobre los 85 minutos, el exdelantero de Vélez acompañó un contragolpe conducido por Dodi Lukébakio y definió con el arco libre para marcar el 4-1 definitivo. El tanto ratificó el presente del atacante, quien suma nueve goles y cinco asistencias en 15 partidos disputados en la temporada, consolidando a Benfica en la cima del certamen con puntaje ideal.

Por su parte, en el estadio Rajko Mitić de Serbia, Maher Carrizo anotó el empate para FC Copenhague. El extremo santiagueño de 20 años, formado en Vélez y cuyo pase pertenece al Ajax, saltó a la cancha en el segundo tiempo con su equipo abajo en el marcador tras la remontada del conjunto serbio. A los 70 minutos, Carrizo recibió en tres cuartos de cancha, eludió la marca hacia adentro y sacó un remate de zurda que, tras un leve desvío en el camino, entró junto al palo del arquero rival. El tanto fue su segundo festejo con el club danés —el decimotercero en su carrera profesional— y le permitió al equipo conducido por Bo Svensson rescatar un punto para alcanzar las cuatro unidades en la clasificación de la Conference League.

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