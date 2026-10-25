La ausencia de Nancy

Los interrogantes cunden por todas partes. En televisores, en radios, en las redes, en la calle. Ocupan espacios destacados en los periódicos. Esta mañana, un taxista me habló del tema. Mi mujer me contó que en un consultorio médico oyó cierta hipótesis descabellada al respecto. Los comentarios denotan aflicción, como corresponde, porque una maestra rural sola en los confines del mundo y desaparecida sin dejar rastros lógicamente nos conmueve. Mientras tanto, fotografías de Nancy circulan sin cesar, y se publicaron algunos datos suyos: 52 años, contextura mediana, tez morena, cabello castaño oscuro, corto y recogido, ojos marrones, aproximadamente 1,65 de altura, pequeña cicatriz en la mejilla izquierda. Y trascienden datos de su historia, su entorno, sus hábitos. Y los fiscales y los policías se muestran en las pantallas exhaustos por tanta actividad, y la gente organiza marchas de protesta por la lentitud de la investigación.