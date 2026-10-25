Claves del proceso creativo de un gran dramaturgo

Kartun distingue cuatro momentos. El inicial una imagen generadora que se emparenta con una semilla pronta a germinar. El segundo momento atañe a un largo acopio de imágenes sueltas; el tercero va de lo que da en llamar “improvisación imaginaria” y en el cuarto se mueve en las arenas de la corrección y la edición, tan indispensable en la dramaturgia, entiende el humilde amanuense de estas líneas, como en cualquier oficio dedicado al arte propiamente dicho.