Siete miradas sobre la democracia

Es una de las cuestiones sobre las que más se ha reflexionado y, sin embargo, una de las que más exige que sigamos pensando. Frente al remanido axioma de Churchill, que presenta a la democracia como el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás, hay quienes lo cuestionan argumentando que otros sistemas –como el chino o el de Bukele en nuestra región- han demostrado mayor eficacia en materia de crecimiento económico o de estabilidad o prosperidad general. En Occidente proliferan las propuestas de una nueva política, que combinan un distanciamiento progresivo de los pilares republicanos, un discurso que canaliza el resentimiento contra lo establecido y una hibridación con las dinámicas digitales.