Un feroz incendio devoró el "Nido de Águila", la emblemática residencia de Adolf Hitler en Baviera

El debate sobre la memoria histórica

Frente a la magnitud de los daños materiales, los representantes políticos reaccionaron de inmediato para definir el futuro del histórico enclave. El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, enfatizó a la prensa que el sitio "bajo ninguna circunstancia permanecerá en ruinas" y añadió con firmeza: "Es importante que continuemos con nuestra labor de conmemoración". El complejo, situado a unos 1.800 metros de altitud y finalizado en 1938, funcionaba en la actualidad como un popular centro turístico y lugar de reflexión que, según su sitio web oficial, sirve como "un recordatorio aleccionador de los abismos de la inhumana dictadura nazi".