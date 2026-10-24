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Un feroz incendio devoró el "Nido de Águila", la emblemática residencia de Adolf Hitler en Baviera

Un incendio presuntamente intencional destruyó gran parte del Nido de Águila, la emblemática residencia alpina de Adolf Hitler en Baviera. Las autoridades alemanas detuvieron a un sospechoso de 33 años e investigan tanto un posible móvil político como problemas de salud mental.

Captura de video obtenida de la cámara web de la casa de montaña Kehlsteinhaus —conocida como el «Nido del Águila» y antiguo refugio de montaña de Adolf Hitler—, tomada a primera hora del 24 de octubre de 2026 (Berchtesgaden/AFP)
Captura de video obtenida de la cámara web de la casa de montaña Kehlsteinhaus —conocida como el «Nido del Águila» y antiguo refugio de montaña de Adolf Hitler—, tomada a primera hora del 24 de octubre de 2026 (Berchtesgaden/AFP)
Por Redacción Sociedad Hace 9 Min

La cumbre del Kehlsteinhaus se prendió iluminando toda Baviera en un incendio que consumió gran parte de la residencia de montaña de Adolf Hitler, también conocido como el Nido de Águila. Un gran fuego que se sospecha fue provocado se inició este viernes por la noche y, según declararon medios locales, el lugar habría quedado “prácticamente destruido”. Los efectivos policiales detuvieron a un hombre de 33 años.

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Los operadores de emergencias de Traunstein, en la ciudad de Berchtesgaden, recibieron una alarma de incendio a las 21:15 hora local (19:15 GMT) del viernes. El aviso apuntaba hacia lo alto en la residencia del dictador nazi, Adolf Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial. Al llegar los bomberos se encontraron con el lugar envuelto en llamas.

Operativo de emergencia e investigación judicial

Unos 200 efectivos de emergencia fueron desplegados en el lugar donde el incendio seguía activo a primera hora del sábado, ya que, según la policía, el terreno difícil obstaculizaba los esfuerzos para controlar el fuego. Según informaron medios alemanes, los agentes detuvieron al sospechoso que circulaba en moto cerca de la zona de los hechos y se están investigando los posibles motivos. Posteriormente se abrió una investigación penal.

En cuanto al avance de las pesquisas, el oficial de policía Gerhart Holzinger precisó en conferencia de prensa que "actualmente no hay nada que sugiera la participación de otros sospechosos". Por su parte, el fiscal Rainer Vietze detalló que un informe psiquiátrico preliminar concluyó que el detenido mostraba signos de una posible enfermedad mental, por lo que podría presumirse que tenía responsabilidad disminuida. No obstante, las autoridades judiciales aclararon que también se evalúa un trasfondo ideológico, remarcando que la causa judicial recién comienza.

El debate sobre la memoria histórica

Frente a la magnitud de los daños materiales, los representantes políticos reaccionaron de inmediato para definir el futuro del histórico enclave. El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, enfatizó a la prensa que el sitio "bajo ninguna circunstancia permanecerá en ruinas" y añadió con firmeza: "Es importante que continuemos con nuestra labor de conmemoración". El complejo, situado a unos 1.800 metros de altitud y finalizado en 1938, funcionaba en la actualidad como un popular centro turístico y lugar de reflexión que, según su sitio web oficial, sirve como "un recordatorio aleccionador de los abismos de la inhumana dictadura nazi".

El siniestro reaviva un intenso debate que divide a Alemania y Austria sobre el destino de la infraestructura vinculada al régimen nacionalsocialista. Mientras diversos historiadores sostienen que estos espacios deben preservarse como prueba histórica de las atrocidades cometidas contra millones de personas, existe un temor latente a que se transformen en puntos de peregrinación para sectores neonazis. Muestra de esta tensión es el reciente caso de la casa natal de Hitler en Braunau am Inn, remodelada para convertirse en comisaría, o los controversiales planes en Berlín para demoler búnkeres de la época y destinarlos a proyectos urbanísticos.

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