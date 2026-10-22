Día de San Juan Pablo II: la poderosa oración para pedir su protección
Cada 22 de octubre, la Iglesia católica celebra a San Juan Pablo II, el papa polaco que marcó una época con su cercanía a los fieles, sus viajes por el mundo y su mensaje de paz. Conocé su historia y la oración para pedir su protección, especialmente por la familia, los jóvenes y quienes atraviesan momentos difíciles.
Resumen para apurados
- Cada 22 de octubre, la Iglesia católica conmemora en todo el mundo a San Juan Pablo II al recordar el inicio de su pontificado en 1978 y rezar por su protección.
- Karol Wojtyła lideró el Vaticano casi 27 años, impulsó el acercamiento a los jóvenes, medió en conflictos globales y perdonó a quien intentó asesinarlo en 1981.
- Canonizado en 2014, su legado perdura como un referente espiritual para millones de fieles que acuden a su intercesión ante momentos de crisis y conflicto mundial.
San Juan Pablo II es una de las figuras más recordadas de la Iglesia católica del siglo XX. Su festividad se celebra cada 22 de octubre, fecha que recuerda el inicio de su pontificado en 1978. Para millones de creyentes, es un referente espiritual al que recurren en busca de consuelo, fortaleza y esperanza.
Durante casi 27 años al frente del Vaticano, el pontífice polaco construyó una relación cercana con los fieles de distintos países. Su defensa de la dignidad humana, su llamado al diálogo y su preocupación por las familias y los jóvenes forman parte del legado por el que se lo recuerda.
En esta fecha especial, muchos católicos rezan para pedir su intercesión ante Dios. Una de las oraciones dedicadas al santo invoca su bendición para la Iglesia, las familias y quienes trabajan por la paz en un mundo atravesado por conflictos e injusticias.
La oración a San Juan Pablo II para pedir su ayuda
Quienes desean encomendarse a San Juan Pablo II pueden rezar esta oración, que pide su intercesión para afrontar las dificultades, proteger a la familia y encontrar esperanza en los momentos de incertidumbre.
Oración a San Juan Pablo II
¡Oh San Juan Pablo, desde la ventana del Cielo dónanos tu bendición!
Bendice a la Iglesia, que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús.
Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra.
Bendice las familias, ¡bendice cada familia!
Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita de Cielo, que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege las familias y cada vida que brota en la familia.
Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor: ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz.
Oh San Juan Pablo, desde la ventana del Cielo, donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios.
Amén.
Quién fue San Juan Pablo II y por qué se celebra el 22 de octubre
San Juan Pablo II nació como Karol Józef Wojtyła el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. Su juventud estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de su país, circunstancias que influyeron en su formación y en su compromiso religioso.
Fue ordenado sacerdote en 1946 y, años más tarde, comenzó su recorrido por la jerarquía eclesiástica. En 1958 fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia. Su lema personal, Totus Tuus —«Todo tuyo»—, expresaba su profunda devoción a la Virgen María.
El 16 de octubre de 1978 fue elegido papa y adoptó el nombre de Juan Pablo II. Se convirtió en el primer pontífice polaco de la historia y en una figura central de una etapa de profundos cambios políticos, sociales y religiosos.
Durante su pontificado realizó numerosos viajes internacionales y promovió iniciativas para acercar la Iglesia a las nuevas generaciones. Entre ellas se destacan las Jornadas Mundiales de la Juventud, encuentros que convocaron a jóvenes de diferentes países para compartir su fe y reflexionar sobre su compromiso con la sociedad.
También tuvo un papel relevante en la defensa de los derechos humanos y en los procesos que transformaron Europa oriental durante las últimas décadas del siglo XX.
El atentado que sobrevivió y su gesto de perdón
Uno de los episodios más impactantes de su vida ocurrió el 13 de mayo de 1981, cuando fue atacado a tiros en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. El autor del atentado fue Mehmet Ali Ağca.
El pontífice sufrió heridas graves y debió ser intervenido quirúrgicamente. Tras recuperarse, protagonizó un gesto que quedó asociado a su figura: visitó en prisión al hombre que había intentado asesinarlo y expresó su perdón.
Ese episodio se convirtió en uno de los símbolos de su mensaje de reconciliación, misericordia y rechazo a la violencia.
Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005, a los 84 años, después de más de 26 años de pontificado. El papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011, mientras que Francisco lo canonizó el 27 de abril de 2014.
Por qué se le pide protección a San Juan Pablo II
La devoción a San Juan Pablo II está vinculada con los temas que marcaron su vida pastoral: la familia, la juventud, la dignidad humana y la paz. Por eso, su festividad es una oportunidad para que los fieles recen por sus seres queridos y encuentren un espacio de reflexión espiritual.
La oración dedicada al santo también invita a pedir fortaleza para atravesar situaciones difíciles, esperanza para quienes sienten incertidumbre y serenidad ante los conflictos.
Cada 22 de octubre, la Iglesia recuerda así a un papa cuyo mensaje estuvo centrado en la fe, el diálogo y el acompañamiento a los demás. Para quienes profesan la fe católica, rezar a San Juan Pablo II es una forma de pedir su intercesión y renovar el compromiso con los valores que defendió durante su vida.