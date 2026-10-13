La Provincia acelera las obras en ríos y canales para reducir el riesgo de inundaciones ante las lluvias de verano

Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán acelera obras hídricas en ríos y canales de la provincia ante la llegada del verano para prevenir inundaciones por las lluvias intensas.
- Mediante la Dirección Provincial del Agua y maquinaria pesada, se limpian cauces, se retiran sedimentos y se protegen márgenes en el Gran San Miguel y el interior.
- Se prevé culminar las tareas de mitigación en dos meses, antes de las tormentas estivales, para evitar anegamientos en las zonas y poblaciones más vulnerables.
Ante la proximidad de la temporada de lluvias más intensas, el Gobierno de Tucumán despliega un operativo de obras hídricas en distintos puntos de la provincia para intentar reducir el riesgo de inundaciones y anegamientos. Los trabajos incluyen la limpieza de canales, el retiro de sedimentos y residuos, el encauzamiento de ríos y la protección de márgenes en zonas consideradas críticas.
Según se informó, la Dirección Provincial del Agua (DPA), en coordinación con el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, lleva adelante las intervenciones con equipos y personal propios, además de maquinaria contratada para ampliar el alcance de las tareas.
El plan abarca sectores del Gran San Miguel de Tucumán, el este, el sur y el oeste provincial, con especial atención en cauces que requieren adecuaciones antes del próximo período estival.
El director de la DPA, Marcelo Cancellieri, explicó que los trabajos se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos y que la intención es completar los principales frentes durante los próximos meses, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
“Queremos que en el próximo mes y medio o dos meses podamos tener estos frentes con su terminación. Ese es el anhelo. Esperemos que el clima nos acompañe y podamos cumplir al menos estos trabajos paliativos para el próximo período estival”, contó.
Dónde se realizan los trabajos en Tucumán
Uno de los principales sectores de intervención es el Gran San Miguel de Tucumán, donde la DPA trabaja sobre los canales Caínzo, Sur y Norte, además de distintos tramos del río Salí.
En el canal Caínzo, en Yerba Buena, se construyen cuencos amortiguadores y se ejecutan protecciones de márgenes con gaviones y colchonetas en las inmediaciones de los puentes de avenida Perón y calle Monteagudo. Ambas intervenciones continúan en ejecución.
En el canal Sur, las tareas comprenden la limpieza y adecuación del cauce desde avenida Alem hacia el sur. También se trabaja en el sector comprendido entre el Parque Guillermina y avenida Roca, donde se retiran suelo, sedimentos y residuos con maquinaria y camiones.
En el canal Norte, a la altura del puente de calle Castro Barros, ya finalizaron los trabajos de limpieza del fondo y retiro de residuos sólidos. También concluyeron las tareas en el arroyo Nueva Esperanza, cerca del puente ferroviario del barrio Calpini, en Tafí Viejo.
En esa ciudad está previsto, además, el inicio de la excavación y el perfilado de un canal de drenaje de 500 metros en el barrio 10 de Agosto. La obra apunta a facilitar el desagüe del sector. En calle Marco Avellaneda, en tanto, se ejecuta la limpieza y adecuación de otro canal de 300 metros.
El río Salí y el Marapa, entre los puntos prioritarios
Las intervenciones también se concentran en los ríos Salí y Marapa, dos de los cauces sobre los que la Provincia busca avanzar con trabajos de adecuación.
En Los Gómez, departamento Leales, se trabaja para recuperar y abrir un antiguo brazo del río Salí, con el propósito de favorecer el desvío del agua y alejar el cauce de la población. Para ello se utilizan retroexcavadoras, topadoras y equipos propios y contratados.
También se realizan tareas de encauzamiento entre los puentes Ingeniero Barros y Lucas Córdoba, en Alderetes, y en el tramo que continúa aguas abajo del puente Lucas Córdoba, en Banda del Río Salí, hasta la zona del barrio Soldado Tucumano.
En La Madrid, departamento Graneros, las obras sobre el río Marapa incluyen el perfilado de la margen izquierda aguas abajo del puente de la ruta nacional 157 y el taponamiento de sectores críticos. Otro frente contempla el ensanche del cauce entre ese puente y el ferroviario, con retiro de suelo acumulado.
La zona de La Madrid tiene presencia permanente de maquinaria. Allí, las intervenciones buscan mejorar las condiciones del cauce ante las lluvias que suelen poner a prueba la capacidad de drenaje de los sectores más vulnerables.
Obras en el sur y el oeste provincial
El operativo se extiende a otras localidades. En Concepción, la DPA trabaja sobre el río Chirimayo con espigones de gaviones para proteger la barranca de la margen derecha, en una curva ubicada antes del puente de calle San Martín.
En el departamento Río Chico, las tareas abarcan los canales de El Polear y Los Córdoba, mientras que en Juan Bautista Alberdi se intervienen sectores de Escaba y La Calera. En ambos casos se realizan trabajos de limpieza.
En Villa Medina, entre las rutas provinciales 329 y 331, ya se completó el retiro de sedimentos, ramas y basura acumulados debajo del puente sobre el río Medina.
En el oeste, sobre la ruta provincial 321, continúa el encauzamiento del río en la quebrada de Lules. La obra busca proteger la margen derecha de la ruta y el camino hacia La Quebrada, mediante el uso de retroexcavadoras y topadoras.
También finalizaron dos intervenciones importantes en el interior. En Famaillá se completó la limpieza y el perfilado de un tramo de 1.500 metros del arroyo Maravilla, en la zona del barrio Nueva Baviera. En Colalao del Valle, El Bañado, concluyó el reencauzamiento de un kilómetro del río Santa María para alejar el curso de agua de la margen izquierda y reducir el riesgo de anegamientos sobre la ruta nacional 40.
Maquinaria contratada y nuevos frentes
Para ampliar la capacidad de trabajo, la Provincia incorporó maquinaria contratada que se suma a los equipos de la DPA. Según el detalle oficial, las obras por contrato contemplan un total de 1.370 horas de maquinaria, además de 500 viajes de camiones previstos para las tareas en el canal Sur.
Entre los proyectos pendientes figura una intervención sobre el río Chico, en el sector de Trejo Sur-Niogasta, que contempla trabajos de reencauzamiento, alteo en el río Medina y retiro de suelo acumulado debajo del puente de la ruta nacional 157. Ese frente todavía espera el inicio, mientras avanzan los trámites administrativos.
La planificación también incluye gestiones para realizar trabajos de protección de márgenes en el barrio Las Piedritas, en San Miguel de Tucumán.
Cancellieri sostuvo que la intención es cubrir la mayor cantidad posible de sectores que necesitan obras antes de la temporada estival. El avance de las tareas, sin embargo, dependerá de las condiciones del tiempo y de la posibilidad de completar los trabajos previstos.