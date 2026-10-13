La Provincia acelera las obras en ríos y canales para reducir el riesgo de inundaciones ante las lluvias de verano

También finalizaron dos intervenciones importantes en el interior. En Famaillá se completó la limpieza y el perfilado de un tramo de 1.500 metros del arroyo Maravilla, en la zona del barrio Nueva Baviera. En Colalao del Valle, El Bañado, concluyó el reencauzamiento de un kilómetro del río Santa María para alejar el curso de agua de la margen izquierda y reducir el riesgo de anegamientos sobre la ruta nacional 40.