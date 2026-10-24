Mide 180 km y sobrevivió 4.500 años: cuál es y dónde está la planta más grande del mundo

Amenazas climáticas sobre un pulmón oceánico

El secreto de su extrema resistencia y longevidad radica en una peculiaridad biológica: posee el doble de cromosomas de los que debería. Al tratarse de un híbrido de dos linajes progenitores, la planta conservó el 100% del genoma de cada una en lugar del 50% habitual, convirtiéndose en un organismo poliploide. "Las plantas poliploides suelen habitar en lugares con condiciones ambientales extremas; a menudo son estériles, pero pueden seguir creciendo si no se las molesta", explicó Sinclair. Al ser estéril o carecer de reproducción sexual tradicional, el espécimen no dispersa semillas, sino que ha dependido de su capacidad de autoclonación continua y de pequeñas mutaciones genéticas sutiles para expandirse durante milenios.