Cielo apocalíptico en Australia: por qué se encendió de un rojo intenso

No fue un filtro ni un retoque de postproducción. En Denham, en el oeste de la isla, los vecinos se sorprendieron al no poder distinguir los tonos de su ropa o de las casas a metros de distancia. Ante la llegada del fenómeno tropical desde el viernes de la semana pasada, el cielo adoptó un matiz veteado entre naranja y rojo intenso que fue descrito como “apocalíptico”.