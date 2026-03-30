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Cielo apocalíptico en Australia: por qué se encendió de un rojo intenso

Los vecinos y el internet se sorprendieron al descubrir que el cielo de Australia Occidental no tenía el aspecto de siempre.

Los cielos de Australia Occidental antes de la llegada del ciclón Narelle. Los cielos de Australia Occidental antes de la llegada del ciclón Narelle.
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Más espeluznante que el ruido de las estridentes sirenas puede ser el inquietante color carmesí con que el firmamento de Australia anunció la llegada de un nuevo sistema de tormentas, el ciclón Narelle, que ya dejó una estela de destrucción en el punto más occidental del país oceánico.

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No fue un filtro ni un retoque de postproducción. En Denham, en el oeste de la isla, los vecinos se sorprendieron al no poder distinguir los tonos de su ropa o de las casas a metros de distancia. Ante la llegada del fenómeno tropical desde el viernes de la semana pasada, el cielo adoptó un matiz veteado entre naranja y rojo intenso que fue descrito como “apocalíptico”.

Por qué el cielo de Australia Occidnetal amaneció teñido de rojo

La pigmentación rojiza se hizo más notoria en la zona de Shark Bay, en Denham, mientras que en otros puntos el tinte se mantuvo en un tono naranja más suave. Una vez que Narelle tocó tierra durante aquella jornada por la tarde en la costa occidental, el sistema de tormentas se convirtió en el primero en más de 20 años en llegar a tres estados y territorios de la nación.

De acuerdo con los informes de The Guardian, este suceso fue causado en parte por la gran cantidad de tierra rica en hierro que la tormenta arrastró desde el polvoriento interior del país. Los vientos fuertes que levantaron estos componentes cubrieron algunas zonas con una bruma carmesí.

El récord de los tres estados: la cronología de las tormentas 

Las últimas tormentas que tocaron tierra en tres estados y territorios australianos fueron el evento Ingrid en 2005 y Steve en 2000.

Históricamente, este tipo de sistemas meteorológicos han sido poco frecuentes, pero cuando se producen tienden a seguir una trayectoria circular a través de la región, similar a la de Narelle, afirmó Milton Speer, investigador de la Universidad Tecnológica de Sídney y antiguo meteorólogo de la Oficina de Meteorología al medio mencionado.

“En lugar de ser arrastradas por los vientos alisios tropicales del este en la vaguada monzónica, son capturadas por los vientos del oeste de latitudes medias”, explicó a The Guardian. “Tardan un tiempo en cambiar de dirección y dirigirse hacia el sur, pero una vez que son capturadas, suelen moverse un poco más rápido”.

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