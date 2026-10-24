Tres heladeras sin comida, frascos rotulados y olores nauseabundos: qué encontraron en la casa del horror de Esquel

El allanamiento en una vivienda de Esquel, Chubut, dejó al descubierto un escenario que llamó la atención de los investigadores: tres heladeras sin alimentos, pero con frascos rotulados, un laboratorio instalado en una habitación y olores nauseabundos. En el inmueble vivían una mujer de 40 años y sus tres hijos, quienes fueron trasladados al hospital tras el operativo.