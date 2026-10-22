Girvau defendió el operativo de búsqueda de Raúl Moyano : “Tenemos un protocolo, pero aceptamos sugerencias para mejorarlo”
El jefe de Policía explicó cómo se organizan los rescates. Aseguró que las condiciones climáticas impidieron utilizar medios aéreos y se mostró dispuesto a incorporar propuestas de los montañistas.
Resumen para apurados
- El jefe de Policía Girvau defendió hoy el operativo de búsqueda de Raúl Moyano en la alta montaña tucumana, afectado por las adversas condiciones del clima.
- Las malas condiciones climáticas impidieron el despliegue de medios aéreos para hallar a Moyano, mientras las brigadas continúan la búsqueda terrestre bajo protocolo.
- Las autoridades evalúan sumar propuestas de la comunidad de montañistas para optimizar y actualizar los protocolos de salvamento en zonas complejas.
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