Seguridad

Girvau defendió el operativo de búsqueda de Raúl Moyano : “Tenemos un protocolo, pero aceptamos sugerencias para mejorarlo”

El jefe de Policía explicó cómo se organizan los rescates. Aseguró que las condiciones climáticas impidieron utilizar medios aéreos y se mostró dispuesto a incorporar propuestas de los montañistas.

Continúa la búsqueda de Moyano en la alta montaña.
Continúa la búsqueda de Moyano en la alta montaña. FOTO LA GACETA / Osvaldo Ripoll.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El jefe de Policía Girvau defendió hoy el operativo de búsqueda de Raúl Moyano en la alta montaña tucumana, afectado por las adversas condiciones del clima.
  • Las malas condiciones climáticas impidieron el despliegue de medios aéreos para hallar a Moyano, mientras las brigadas continúan la búsqueda terrestre bajo protocolo.
  • Las autoridades evalúan sumar propuestas de la comunidad de montañistas para optimizar y actualizar los protocolos de salvamento en zonas complejas.
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