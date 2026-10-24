La casa del horror: quién es Miguel Battista, el bioquímico de 71 años detenido por el presunto encierro de toda su familia
Miguel Edgardo Battista, de 71 años, fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados a su pareja y a sus tres hijos. La investigación se inició tras las alertas de vecinos y el rescate de la familia durante un allanamiento.
Resumen para apurados
- El bioquímico Miguel Battista fue detenido en Esquel, Chubut, acusado de mantener encerrados a su pareja y a sus tres hijos en una vivienda.
- La policía allanó la casa tras alertas de vecinos por el aislamiento del grupo familiar; escucharon pedidos de auxilio y hallaron a la mujer y a los tres menores.
- La fiscalía investiga el caso como abandono de persona agravado y privación ilegítima de la libertad, lo que definirá la situación procesal de Battista.
Miguel Edgardo Battista, un bioquímico de 71 años, quedó en el centro de una investigación judicial en Esquel, Chubut, acusado de haber mantenido encerrados a su pareja y a sus tres hijos en una vivienda. El caso se conoció después de que vecinos alertaran a las autoridades por el aislamiento del grupo familiar.
El procedimiento policial permitió encontrar a la mujer y a los tres menores dentro de la propiedad. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de asistencia y protección, mientras el Ministerio Público Fiscal de Chubut comenzó a investigar las circunstancias en las que habría vivido la familia.
La causa fue encuadrada provisoriamente como abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La investigación deberá determinar qué ocurrió, cuánto tiempo habría durado la situación denunciada y cuál fue la responsabilidad del acusado.
Quién es Miguel Edgardo Battista y por qué había ganado notoriedad
Battista se presenta públicamente como bioquímico, licenciado en Industrias Bioquímicas Farmacéuticas, médico y empresario. Su nombre había tenido repercusión durante la pandemia de coronavirus, cuando participó en entrevistas televisivas para hablar de un suplemento nutricional elaborado a base de alfalfa.
En 2020, durante una aparición en Crónica TV, describió el producto como un “revitalizador natural del sistema inmune” y le atribuyó posibles beneficios frente al Covid-19. Sin embargo, esas afirmaciones no contaban con evidencia clínica concluyente que permitiera confirmar la eficacia del preparado para prevenir o tratar la enfermedad.
De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el hombre también tuvo actividad empresarial en sectores vinculados con la industria farmacéutica, los servicios sanitarios y los negocios inmobiliarios.
Además, publicaciones periodísticas señalaron que no figuraba con matrícula médica vigente en el registro nacional consultado, aunque sí registraba inscripciones como farmacéutico y bioquímico en la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo descubrieron el presunto encierro de la familia en Esquel
La investigación se inició a partir de la preocupación de vecinos, que advirtieron el aislamiento de la familia y la falta de contacto social de los menores. Las alertas motivaron intervenciones de organismos locales y, posteriormente, una orden judicial para allanar el domicilio.
Durante el operativo, los efectivos escucharon pedidos de auxilio y encontraron a la mujer y a los tres chicos en distintos sectores de la propiedad. Después del procedimiento, los integrantes de la familia recibieron asistencia y se pusieron en marcha medidas de protección.
El caso quedó bajo investigación del Ministerio Público Fiscal de Chubut, que deberá reconstruir las condiciones de vida de las presuntas víctimas y establecer las circunstancias en las que se habría producido el aislamiento.
Mientras avanza el expediente, la situación procesal de Battista dependerá de las pruebas reunidas y de las decisiones que adopte la Justicia. La identidad de los menores se mantiene bajo reserva para proteger su intimidad y evitar su revictimización.