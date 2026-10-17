Horóscopo chino: los signos que cambiarán sus hábitos en octubre y recuperarán la estabilidad, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el Gallo y un descubrimiento que impulsará su bienestar

Dos signos del zodíaco oriental se encontrarán con este panorama propicio para establecer rutinas saludables y canalizar su vitalidad. Por un lado, el Galloserá uno de los grandes beneficiados al reencontrarse con el movimiento y el deporte. Al atravesar un período más tranquilo, en el que no se recomienda asumir compromisos de alto desgaste mental ni riesgos innecesarios, la actividad física surge como su principal refugio. Incorporar entrenamiento le permitirá reducir el estrés, establecer metas breves y recuperar su eje. Además, en el ámbito afectivo, las propuestas artísticas como el teatro o la música le brindarán alivio emocional, mientras que los más jóvenes del signo (nacidos en 2005 y 2017) se verán favorecidos en el ámbito escolar si cuentan con el respaldo paciente de sus referentes.