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Horóscopo chino: los signos que cambiarán sus hábitos en octubre y recuperarán la estabilidad, según Ludovica Squirru

Bajo la influencia energética del mes del Perro, dos signos encontrarán en la actividad física, las expresiones artísticas y la concentración mental la clave para renovar sus rutinas, cuidar su salud integral y alcanzar el equilibrio en el décimo mes del año.

Los signos que se reencontrarán con su cuerpo en octubre.
Los signos que se reencontrarán con su cuerpo en octubre. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Ludovica Squirru reveló que Gallo y Cabra renovarán sus hábitos y hallarán estabilidad física y mental durante octubre, bajo la influencia energética del mes del Perro.
  • El Gallo priorizará el deporte y el arte para reducir el estrés, mientras que la Cabra potenciará su claridad mental y enfoque para ordenar proyectos personales y estudios.
  • Estas transformaciones permitirán a ambos signos cerrar el año con mayor vitalidad y orden interno, consolidando rutinas saludables frente a los desafíos cotidianos.
Resumen generado con IA

Octubre propone energías renovadas para el calendario astrológico oriental. Durante este mes, transitado bajo la regencia del Perro, los impulsos guiarán la atención hacia la parte física y el bienestar general, atendiendo al cuerpo como el vehículo que nos transporta día a día y que también merece cuidado. Por este tiempo, algunos signos del horóscopo chino encontrarán equilibrio en actividades específicas, beneficiados por la interacción energética del mes que no solo impulsa hacia nuevas disciplinas, sino también hacia una sensación de claridad mental que antes no se había percibido.

Horóscopo chino: los tres signos que podrían ser infieles, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que podrían ser infieles, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru, la reconocida astróloga argentina, advirtió en su libro Horóscopo chino 2026 cuáles serán los signos que comenzarán a conectar con la actividad física y poner el foco en su cuerpo, y cuáles podrán eliminar los ruidos externos para mostrar una mayor concentración. Estos avances en el plano corporal e intelectual serán relevantes y vendrán acompañados de oportunidades de crecimiento que favorecerán el estudio, la toma de decisiones, la salud y el estado emocional. Para Squirru, la clave del éxito radica en la constancia que puede sostenerse siguiendo el impulso renovador que propone el décimo mes del año.

Horóscopo chino: el Gallo y un descubrimiento que impulsará su bienestar 

Dos signos del zodíaco oriental se encontrarán con este panorama propicio para establecer rutinas saludables y canalizar su vitalidad. Por un lado, el Galloserá uno de los grandes beneficiados al reencontrarse con el movimiento y el deporte. Al atravesar un período más tranquilo, en el que no se recomienda asumir compromisos de alto desgaste mental ni riesgos innecesarios, la actividad física surge como su principal refugio. Incorporar entrenamiento le permitirá reducir el estrés, establecer metas breves y recuperar su eje. Además, en el ámbito afectivo, las propuestas artísticas como el teatro o la música le brindarán alivio emocional, mientras que los más jóvenes del signo (nacidos en 2005 y 2017) se verán favorecidos en el ámbito escolar si cuentan con el respaldo paciente de sus referentes.

Horóscopo chino: la Cabra se encontrará con un mayor enfoque mental 

Por otro lado, la Cabra se posiciona como el signo beneficiado con una capacidad superior de enfoque y claridad intelectual durante octubre. La combinación de energías del mes le otorgará la oportunidad de encauzar sus proyectos personales y profesionales. Específicamente, los nacidos en 1979 contarán con una alineación ideal para la toma de decisiones y el estudio. En cuanto a la salud, quienes nacieron en 1931 y 1991 encontrarán un período favorable para el cuidado pulmonar, mientras que para las jóvenes del signo, las terapias y meditaciones iniciadas en este tiempo darán mejores frutos. Finalmente, los niños nacidos en 2015 hallarán en la estructura y el inicio de nuevas disciplinas la constancia necesaria para afianzar sus aprendizajes académicos.

Este clima astrológico demuestra que la verdadera transformación de octubre no vendrá del esfuerzo desmedido, sino de la capacidad de escuchar las necesidades del propio cuerpo y de la mente. Ya sea a través del deporte, la expresión artística o la meditación, tanto el Gallo como la Cabra tendrán la oportunidad de cerrar el año con una renovada sensación de vitalidad, demostrando que el orden interno es una herramienta valiosa para responder a los desafíos cotidianos.

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