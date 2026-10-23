Atlético Tucumán hizo historia ante Tigre: el récord que quebró con esta victoria a domicilio

Esa larga racha de visitas sin victorias a Tigre jugando en la élite del fútbol argentino tuvo un capítulo especialmente doloroso para el equipo tucumano, que venía de eliminar a River en cuartos y se ilusionaba con el título, en el cruce de eliminación directa en la Copa Superliga 2019. Aquella vez Tigre se quedó con la ida en Victoria con una aplastante victoria por 5-0 y ratificó su pase a la final del certamen con un triunfo 1-0 en el José Fierro.