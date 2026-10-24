Creer en las ideas de los chicos

La escala muestra que la propuesta prendió. El año pasado, 10 empresarios acompañaron a 150 chicos. Para la edición de este año los empresarios ya suman 26 y, hasta ahora, van a mentorear a 450 estudiantes de 15 cursos de cinco localidades: en solo un año las cifras se triplicaron. El vicepresidente de Mercado Libre, Jacobo Cohen Imach, impulsor de la iniciativa, explicó por qué empezar por la secundaria. “Si queremos cambiar la mentalidad de una provincia debemos empezar por ahí”, sostuvo. Contó que, al volver a Tucumán después de 20 años, descubrió un ecosistema emprendedor que conocía poco. “Hay un capital humano fenomenal”, afirmó. Consultado sobre qué ganan los empresarios con esta propuesta, respondió: “Lo que ganamos es ayudar a sentar bases para una sociedad distinta, haber ayudado a una generación a pensar de otra forma”. Hay jóvenes que resolvieron problemas reales con una idea y un celular. Alumnos de la escuela secundaria N.º 337 de Las Petacas, Santa Fe, crearon una trivia sobre mosquitos para combatir el dengue. Tres alumnas de la escuela de Agricultura de General Alvear, Mendoza, desarrollaron Conecta Joven, un prototipo de aplicación para cuidar la salud mental de sus pares. Y Mateo Salvatto, un estudiante secundario, creó Háblalo, una app gratuita que convierte texto en voz y voz en texto para personas sordas o con parálisis cerebral.