Una renuncia en Energía: Daniel González dejó un cargo estratégico para las provincias

Por su parte, González dijo en declaraciones al canal de streaming Carajo que “El agradecido soy yo al presidente (Javier) Milei por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina”. Por ahora, el área de un área clave para las provincias, por los regímenes de Zonas Fría y Cálida, seguirá a cargo de María Tettamanti.