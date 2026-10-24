EconomíaNoticias económicas

Una renuncia en Energía: Daniel González dejó un cargo estratégico para las provincias
Daniel González
Daniel González
Por Redacción Economía Hace 5 Hs

Daniel González, quien estaba a cargo de la coordinación de Energía y Minería, renunció luego de casi dos años en funciones. 

“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado”, posteó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X. 

Si bien González expuso cuestiones “personales” para justificar su salida, trascendió que también se debe a cierto desgaste durante la gestión del ahora ex funcionario libertario, quien había sido CEO de YPF antes de sumarse como secretario coordinador. 

Un ex Ceo de YPF se suma al gabinete: asume la cartera unificada de Energía y Minería

Un ex Ceo de YPF se suma al gabinete: asume la cartera unificada de Energía y Minería

Por su parte, González dijo en declaraciones al canal de streaming Carajo que “El agradecido soy yo al presidente (Javier) Milei por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina”. Por ahora, el área de un área clave para las provincias, por los regímenes de Zonas Fría y Cálida, seguirá a cargo de María Tettamanti.

Temas Luis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío
2

Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García
3

75 años y 75 momentos en la vida de Charly García

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa
4

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán
5

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ranking notas premium
El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
1

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
2

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural
3

Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo
4

Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo

La Justicia rechazó por ahora frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados
5

La Justicia rechazó "por ahora" frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

Mentalismo en vivo en Tucumán: ¿qué le preguntarías a tu yo de dentro de 30 años?

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa

Comentarios