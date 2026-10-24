Una renuncia en Energía: Daniel González dejó un cargo estratégico para las provincias

Daniel González, quien estaba a cargo de la coordinación de Energía y Minería, renunció luego de casi dos años en funciones.
“Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado”, posteó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.
Si bien González expuso cuestiones “personales” para justificar su salida, trascendió que también se debe a cierto desgaste durante la gestión del ahora ex funcionario libertario, quien había sido CEO de YPF antes de sumarse como secretario coordinador.
Por su parte, González dijo en declaraciones al canal de streaming Carajo que “El agradecido soy yo al presidente (Javier) Milei por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en la Argentina”. Por ahora, el área de un área clave para las provincias, por los regímenes de Zonas Fría y Cálida, seguirá a cargo de María Tettamanti.