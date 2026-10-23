Fórmula 1: Colapinto mejoró en Austin, pero una sanción complicará su carrera en el GP de Estados Unidos
El piloto argentino de Alpine terminó 17° en la primera práctica libre y avanzó hasta el 15° puesto en la segunda. Charles Leclerc dominó ambas sesiones, mientras que una penalización de 10 posiciones obligará al bonaerense a remontar el domingo.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto fue sancionado con 10 puestos en Austin este viernes tras cambiar la central electrónica de su Alpine, pese a mejorar en las prácticas libres.
- El piloto argentino fue 17° en la primera práctica y 15° en la segunda, mientras el equipo Alpine busca optimizar la puesta a punto frente al dominio de Charles Leclerc.
- La penalización condicionará su posición de largada del domingo, por lo que el bonaerense deberá planear una carrera de remontada tras la clasificación del sábado.
Franco Colapinto completó su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con una leve mejoría en sus tiempos, aunque con una complicación importante para la carrera del domingo. El argentino terminó 17° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, disputadas en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Sin embargo, deberá afrontar una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida por una modificación técnica en su Alpine.
La sanción se debe a la incorporación de una nueva unidad de control electrónico en su monoplaza. Se trata de la cuarta utilizada durante la temporada, cuando el reglamento establece un máximo de tres. Por ese motivo, independientemente de su resultado en la clasificación del sábado, Colapinto deberá retroceder 10 lugares en el orden de largada.
Una primera práctica con dificultades
La actividad comenzó a las 14.30 y el piloto nacido en Pilar fue el primero en salir a pista. Con neumáticos blandos, registró un tiempo de 1:38.121, que inicialmente lo ubicó en la 13° posición.
Durante el tramo final, Alpine decidió colocar neumáticos medios para evaluar su comportamiento y recopilar información de cara a la estrategia del domingo.
Finalmente, Colapinto terminó 17°, a 2s069 del mejor registro, establecido por Charles Leclerc con su Ferrari (1:36.052). Pierre Gasly, su compañero de equipo, finalizó 15°, con una ventaja de 0s320 sobre el argentino.
Detrás de Leclerc quedaron Max Verstappen, Lando Norris, George Russell y Kimi Antonelli.
Una mejoría en la segunda sesión
En el segundo entrenamiento, iniciado a las 18, Colapinto consiguió mejorar su rendimiento. Marcó un tiempo de 1:37.201, que llegó a colocarlo provisionalmente en el décimo puesto.
Sin embargo, a medida que los demás pilotos completaron sus vueltas rápidas, retrocedió hasta finalizar 15°, a 1s910 del líder. Gasly terminó 12°, a 1s549 de la punta.
Leclerc volvió a dominar la sesión, esta vez con un registro de 1:35.291, apenas 0s042 más rápido que Antonelli.
Más allá de la evolución individual del argentino, Alpine volvió a mostrar dificultades para acercarse a los equipos de punta. Por eso, los ingenieros trabajarán durante la noche en el análisis de la telemetría y los ajustes de puesta a punto.
Colapinto, que llegó al paddock sobre una moto de MotoGP y presentó un casco con un guiño a Boca, tendrá ahora el desafío de mejorar su rendimiento en la clasificación y preparar una remontada para el domingo.