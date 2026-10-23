Fórmula 1: Colapinto mejoró en Austin, pero una sanción complicará su carrera en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto completó su primera jornada de actividad en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con una leve mejoría en sus tiempos, aunque con una complicación importante para la carrera del domingo. El argentino terminó 17° en la primera práctica libre y 15° en la segunda, disputadas en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Sin embargo, deberá afrontar una penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida por una modificación técnica en su Alpine.