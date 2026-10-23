Franco Colapinto habló sobre el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina: “Tenemos las mismas probabilidades que antes”

Franco Colapinto volvió a referirse a la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina. Durante el media day previo al Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, el piloto de Alpine aseguró que la incorporación de Ruanda al calendario de 2030 no modifica las posibilidades de que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, vuelva a recibir una carrera de la máxima categoría.