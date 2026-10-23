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Franco Colapinto habló sobre el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina: “Tenemos las mismas probabilidades que antes”

El piloto de Alpine aseguró que la incorporación de Ruanda al calendario de 2030 no perjudica las posibilidades de Buenos Aires de recibir un Gran Premio. También se refirió a la seguridad en Medio Oriente y respaldó las decisiones de la FIA.

Franco Colapinto habló de la posibilidad de que la F-1 regrese al país.
Franco Colapinto habló de la posibilidad de que la F-1 regrese al país.
Por Redacción Deportes Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • En Austin, Franco Colapinto afirmó que la llegada de Ruanda a la F1 en 2030 no reduce las probabilidades del regreso del Gran Premio a Argentina, que podría darse antes.
  • Durante la previa del GP de EE.UU., el piloto de Alpine respaldó la expansión a África y destacó la confianza en la FIA sobre la seguridad de las carreras en Medio Oriente.
  • El eventual retorno de la máxima categoría al autódromo de Buenos Aires reafirmaría el interés por plazas históricas y potenciaría el impacto deportivo en la región.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volvió a referirse a la posibilidad de que la Fórmula 1 regrese a la Argentina. Durante el media day previo al Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, el piloto de Alpine aseguró que la incorporación de Ruanda al calendario de 2030 no modifica las posibilidades de que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires, vuelva a recibir una carrera de la máxima categoría.

“Tenemos las mismas probabilidades que antes”, afirmó el argentino, quien se mostró optimista respecto de las gestiones para recuperar una fecha del campeonato.

“Las probabilidades realmente no han cambiado. Además, lo de Ruanda es en 2030, así que todavía falta mucho; por lo que escucho de los rumores, lo de Argentina sería para un poco antes. Ojalá suceda y podamos ir a todos lados”, agregó.

Su postura sobre la llegada de Ruanda

Colapinto también celebró la posibilidad de que la Fórmula 1 amplíe su presencia internacional con nuevas sedes, especialmente en el continente africano.

“En primer lugar, me encanta ir a África. Creo que es algo muy bueno para el deporte incorporar nuevos países, nuevos continentes e incluir a una parte diferente del mundo en esto”, sostuvo.

Además, manifestó su entusiasmo por conocer el futuro escenario de la competencia. “Ir allí va a ser increíble. Tengo muchas ganas”, expresó.

El argentino consideró que la categoría debe continuar explorando nuevos destinos y recuperar circuitos que fueron importantes en otras temporadas.

“Necesitamos circuitos, necesitamos carreras, nuevos lugares a los que ir. Malasia fue una carrera muy positiva. Volver a un circuito que los pilotos disfrutan tanto es algo muy especial”, señaló.

La preocupación por las carreras en Medio Oriente

Durante su contacto con la prensa, Colapinto también fue consultado sobre la realización de los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, en medio de las preocupaciones por la situación de seguridad en Medio Oriente.

El piloto evitó cuestionar la planificación de las competencias y expresó su confianza en las autoridades de la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

“Me siento cómodo con lo que decidan la F1 y la FIA. Creo que serán los primeros en intentar mantenernos seguros. Confío plenamente en las decisiones que toman”, aseguró.

En ese sentido, remarcó que los organismos responsables cuentan con información suficiente para evaluar los riesgos.

“Tienen mucha más información que nosotros. Son expertos en lo que hacen y es su trabajo decidir la mejor opción posible. Así que confío plenamente en su criterio”, concluyó.

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