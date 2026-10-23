Fórmula 1: Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos y deberá remontar en el GP de Estados Unidos

Franco Colapinto tendrá un obstáculo adicional en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida después de que Alpine decidiera reemplazar un componente electrónico de su monoplaza. La medida lo obligará a afrontar una carrera de remontada en el circuito de Austin, Texas.