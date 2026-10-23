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Fórmula 1: Franco Colapinto recibió una sanción de 10 puestos y deberá remontar en el GP de Estados Unidos

Alpine reemplazó un componente electrónico del monoplaza del argentino y superó el límite permitido por el reglamento. La penalización se aplicará sobre la posición que consiga en la clasificación de Austin.

Franco Colapinto, de Alpine, fue sancionado con 10 puestos para el GP de Austin.
Franco Colapinto, de Alpine, fue sancionado con 10 puestos para el GP de Austin.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto perderá 10 puestos en la largada del Gran Premio de EE. UU. en Austin porque Alpine superó el límite permitido al cambiar la unidad de control electrónico.
  • La escudería instaló una cuarta unidad, superando las tres autorizadas por reglamento. El piloto argentino ya remontó ocho lugares en Baréin tras una sanción técnica similar.
  • La penalización condicionará su posición de salida y obligará al piloto a desplegar una agresiva estrategia de remontada desde el fondo del pelotón en el circuito de Austin.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto tendrá un obstáculo adicional en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla de salida después de que Alpine decidiera reemplazar un componente electrónico de su monoplaza. La medida lo obligará a afrontar una carrera de remontada en el circuito de Austin, Texas.

La sanción responde a la instalación de una nueva unidad de control electrónico, un elemento que forma parte del sistema de gestión del vehículo. Según el reglamento de la Fórmula 1, cada piloto puede utilizar un máximo de tres unidades durante la temporada sin recibir penalizaciones.

En el caso de Colapinto, Alpine incorporó una cuarta unidad, por lo que el recargo se aplicará automáticamente. De esta manera, el argentino deberá retroceder 10 posiciones respecto del lugar que consiga en la clasificación.

Otros pilotos también fueron penalizados

Colapinto no será el único que deberá afrontar una sanción de estas características durante el fin de semana en Estados Unidos.

Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto también recibieron penalizaciones por reemplazos de componentes que superaron los límites establecidos por el reglamento técnico.

La situación condicionará las estrategias de carrera, especialmente para aquellos pilotos que deban avanzar desde los últimos lugares del pelotón.

Un antecedente reciente para Colapinto

El argentino ya atravesó una situación similar hace apenas dos competencias. En el Gran Premio de Bahrein, un cambio del motor de combustión interna provocó una penalización que lo obligó a largar desde la 21.ª posición.

En aquella oportunidad consiguió avanzar ocho lugares y terminó en el 13.º puesto, después de una carrera en la que debió recuperar terreno desde el comienzo.

Ahora, en Austin, Colapinto tendrá nuevamente el desafío de superar una desventaja reglamentaria. Su posición definitiva de largada dependerá del resultado de la clasificación y de la aplicación de las sanciones correspondientes.

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