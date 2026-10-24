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“...en tiempo de rock”: la banda sinfónica Tempo se presenta en el Virla
“...en tiempo de rock”: la banda sinfónica Tempo se presenta en el Virla
Por Redacción Espectáculos Hace 7 Hs

Desde las canciones de los años 50 con Elvis Presley hasta las de los 2000 con Bon Jovi, pasando por temas de Rolling Stone y The Doors entre muchos otros, la orquesta independiente Tempo presentará esta noche “...en tiempo de rock - Volumen 2” a partir de las 21 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). La formación reúne a 30 jóvenes músicos tucumanos, que realizarán un recorrido musical en formato de banda sinfónica por compositores cumbre del género internacional. “Es una apuesta a lograr una sonoridad diferente a la de un grupo tradicional, sin perder la esencia del ritmo y de la melodía en cada obra”, explica la directora Marcela Roselló, quien fundó esta formación hace casi tres años.

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