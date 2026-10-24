“...en tiempo de rock”: la banda sinfónica Tempo se presenta en el Virla

Desde las canciones de los años 50 con Elvis Presley hasta las de los 2000 con Bon Jovi, pasando por temas de Rolling Stone y The Doors entre muchos otros, la orquesta independiente Tempo presentará esta noche “...en tiempo de rock - Volumen 2” a partir de las 21 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265). La formación reúne a 30 jóvenes músicos tucumanos, que realizarán un recorrido musical en formato de banda sinfónica por compositores cumbre del género internacional. “Es una apuesta a lograr una sonoridad diferente a la de un grupo tradicional, sin perder la esencia del ritmo y de la melodía en cada obra”, explica la directora Marcela Roselló, quien fundó esta formación hace casi tres años.