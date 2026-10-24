Teatro en el El Círculo de la Prensa: dos propuestas con planteos diferentes

En otra propuesta que evidencia la amplitud de la escena tucumana, en el mismo complejo pero en la sala Julio Ardiles Gray del primer piso, se presentará “El penante”, el monólogo escrito y dirigido por Manuel Maccarini, con dirección actoral de Jorge de Lassaletta e interpretación de Marcos Zerda. “La obra nace de una pregunta simple pero incómoda: ¿qué hacemos con aquello que nos pesa? Este es un intento de poner en escena ese peso, mirarlo y transformarlo”, afirma Maccarini, quien se inspiró en un hecho real para crear esta ficción.