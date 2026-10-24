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Teatro en el El Círculo de la Prensa: dos propuestas con planteos diferentes
Teatro en el El Círculo de la Prensa: dos propuestas con planteos diferentes
Por Redacción Espectáculos Hace 7 Hs

En la sala principal de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), a las 21 volverá a escena “Melodramas (Teatro de máscara)” -foto-, con las actuaciones de Antonella Mazziotti, Juan Pablo Quiroga, Pablo Mellace y Lilian Mirkin, quien además asume la dirección de la puesta trabajada con rostros cubiertos y sin el uso de la palabra. Esa decisión potencia la expresividad de los cuerpos en el desarrollo de dos relatos breves.

En otra propuesta que evidencia la amplitud de la escena tucumana, en el mismo complejo pero en la sala Julio Ardiles Gray del primer piso, se presentará “El penante”, el monólogo escrito y dirigido por Manuel Maccarini, con dirección actoral de Jorge de Lassaletta e interpretación de Marcos Zerda. “La obra nace de una pregunta simple pero incómoda: ¿qué hacemos con aquello que nos pesa? Este es un intento de poner en escena ese peso, mirarlo y transformarlo”, afirma Maccarini, quien se inspiró en un hecho real para crear esta ficción.


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