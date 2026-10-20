Con perfume a limón y conciencia ambiental, jóvenes de Tafí Viejo ensayan su primer emprendimiento

Resumen para apurados
- Estudiantes secundarios de Tafí Viejo impulsan proyectos sustentables vinculados al limón para aprender finanzas, marketing y convivencia.
- La iniciativa escolar surgió en las aulas tucumanas como una práctica formativa que combina el cuidado ambiental con herramientas comerciales.
- La experiencia busca potenciar el espíritu emprendedor juvenil y consolidar modelos educativos basados en la empatía y la producción regional.
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