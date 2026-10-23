Sin rotación y con la mira en la Tabla Anual: Boca apostará por los titulares ante Independiente antes del Superclásico

Al mismo tiempo, Arruabarrena busca evitar cualquier relajación tras asegurar el pase a la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Su postura pública tras la victoria en Río de Janeiro apuntó directamente a mantener la exigencia en el vestuario: “Todavía no ganamos nada”, con el objetivo de no desenfocarse antes de visitar al conjunto de Avellaneda. Con esa premisa, la formación para jugar en el estadio Libertadores de América mantendrá la base titular: Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que en el ataque Sebastián Villa y Miguel Merentiel son fijas, con la única duda entre la permanencia de Leonel Flores o el ingreso de Alan Velasco.