Sin rotación y con la mira en la Tabla Anual: Boca apostará por los titulares ante Independiente antes del Superclásico
Arruabarrena decidió no guardar jugadores en Avellaneda pese al desgaste de la semifinal con Vasco da Gama. La paridad en la cima con Argentinos Juniors, la clasificación a la Copa Libertadores 2027 y la disponibilidad de una semana completa de descanso antes de recibir a River explican la decisión.
Resumen para apurados
- Boca visitará a Independiente este domingo con sus titulares para defender el liderazgo de la Tabla Anual, previo al Superclásico contra River.
- Tras clasificar a la final de la Sudamericana sin lesionados, el DT Arruabarrena aprovecha que habrá una semana entera de descanso antes de enfrentar a River.
- Ganar la Tabla Anual otorga un título oficial y el pase a la Libertadores 2027, en un torneo reñido donde nueve clubes disputan la cima a tres fechas del final.
Sin especular con la cercanía del Superclásico ni recurrir a una rotación masiva tras la clasificación conseguida en el Maracaná, Boca visitará este domingo desde las 17 a Independiente con su formación principal por la fecha 14 del Torneo Clausura. El cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena prioriza el torneo local ante lo ajustado de la definición: a tres fechas del cierre de la fase regular, el equipo lidera la Tabla Anual con 54 puntos —igualado con Argentinos Juniors, a quien supera por diferencia de gol, y con Rosario Central a una sola unidad (53)—, en una pelea donde nueve clubes están separados por apenas seis puntos. Ganar la tabla acumulada tiene un doble valor: otorga un título oficial y asegura un cupo directo a la Copa Libertadores 2027.
La decisión del entrenador se apoya en la respuesta física del plantel y en el calendario favorable de los próximos días. El grupo completó la serie continental ante Vasco da Gama sin futbolistas lesionados y respondió con normalidad a las evaluaciones físicas posteriores. A diferencia de las últimas semanas de doble competencia, no habrá compromisos entre semana entre el clásico en Avellaneda y el cruce frente a River en La Bombonera, lo que garantizará siete días completos de recuperación y trabajo táctico antes del Superclásico y del posterior cierre de la fase de grupos ante Defensa y Justicia.
Al mismo tiempo, Arruabarrena busca evitar cualquier relajación tras asegurar el pase a la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. Su postura pública tras la victoria en Río de Janeiro apuntó directamente a mantener la exigencia en el vestuario: “Todavía no ganamos nada”, con el objetivo de no desenfocarse antes de visitar al conjunto de Avellaneda. Con esa premisa, la formación para jugar en el estadio Libertadores de América mantendrá la base titular: Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado en el mediocampo; mientras que en el ataque Sebastián Villa y Miguel Merentiel son fijas, con la única duda entre la permanencia de Leonel Flores o el ingreso de Alan Velasco.