DeportesFútbol

El reinado en juego: Estudiantes y Palmeiras definen el dominio histórico entre Argentina y Brasil en la Copa Libertadores

La final del máximo certamen continental pondrá en juego el liderato del fútbol sudamericano. Con ambos países igualados en 25 coronas por lado, el partido resolverá si continúa la supremacía argentina o si el fútbol brasileño queda al frente del palmarés en soledad por primera vez desde 1965.

El reinado en juego: Estudiantes y Palmeiras definen el dominio histórico entre Argentina y Brasil en la Copa Libertadores
Por Redacción Deportes Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores en cancha neutral para desempatar el historial de 25 títulos entre Argentina y Brasil.
  • Argentina lidera el palmarés desde 1967, tras superar la ventaja inicial de Brasil. Además, Estudiantes venció a Palmeiras en 1968 para lograr su primer título continental.
  • El campeón otorgará el liderazgo histórico a su país con 26 títulos; Palmeiras busca extender el dominio de Brasil y el club platense alcanzar su quinta copa.
Resumen generado con IA

La tabla histórica por países arrastra una paridad que se remonta a los primeros años de la Copa Libertadores. Brasil solo lideró el acumulado tras el bicampeonato de Santos en 1962 y 1963. Esa ventaja inicial fue emparejada por los títulos de Independiente en 1964 y 1965, antes de que Racing consiguiera en 1967 la consagración que inició una ventaja argentina ininterrumpida en las estadísticas durante casi seis décadas. Si Palmeiras gana la final, el fútbol brasileño alcanzará los 26 campeonatos, pasará al frente por primera vez en 61 años y estirará a ocho las ediciones consecutivas ganadas por clubes del Brasileirão.

Para Estudiantes, el cruce tiene antecedentes directos en su historia: ante el conjunto paulista obtuvo su primera Libertadores en 1968. Una victoria albirroja no solo mantendrá a la Argentina en el primer puesto con 26 títulos y cortará la serie de los equipos brasileños, sino que le otorgará su quinto campeonato continental. De esa forma, se despegará de los cuatro trofeos que comparte con River Plate y Flamengo para igualar la línea de Peñarol en el tercer escalón entre los clubes más ganadores del certamen.

Palmeiras disputará su octava final de América, marca con la que supera las siete presencias de Independiente, River Plate y Olimpia de Paraguay, ubicándose solo por detrás de Boca Juniors (12) y Peñarol (10). La definición en cancha neutral enfrentará a dos de los clubes con mayor efectividad en series decisivas, en una puja que excede el festejo inmediato y resolverá qué país obtiene el dominio estadístico del continente.

Temas Club Estudiantes de La PlataPalmeirasCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los cinco títulos que Boca todavía puede ganar en 2026: fechas, rivales y qué necesita

Los cinco títulos que Boca todavía puede ganar en 2026: fechas, rivales y qué necesita

Boca podría darle una mano a River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: cómo se daría esa posibilidad

Boca podría darle una mano a River para clasificar a la Copa Libertadores 2027: cómo se daría esa posibilidad

Piensa en la Tabla Anual: Boca pondrá titulares en el clásico frente a Independiente

Piensa en la Tabla Anual: Boca pondrá titulares en el clásico frente a Independiente

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores

Por qué el triunfo de Boca dejó a Atlético Tucumán un paso más cerca de la Libertadores

Copa Argentina: confirmaron la sede y el horario de la semifinal entre Boca y Banfield

Copa Argentina: confirmaron la sede y el horario de la semifinal entre Boca y Banfield

Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
3

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre
4

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia
5

Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia

Ranking notas premium
Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
1

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
2

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
3

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
4

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
5

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Más Noticias
Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi

Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

El desconsuelo del jugador más caro de América: pedido de disculpas a los hinchas de Flamengo y llanto en la zona mixta

El desconsuelo del jugador más caro de América: pedido de disculpas a los hinchas de Flamengo y llanto en la zona mixta

Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

Encuesta: ¿titulares, suplentes o mix? ¿Qué harías si fueras Falcioni?

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

La princesa Leonor recibió a Messi en Oviedo: el saludo antes de la gala del Princesa de Asturias

Arón Quiroga, el ganador de los 21K LA GACETA que corre sin dormir, recibió una gran noticia

Arón Quiroga, el ganador de los 21K LA GACETA que corre sin dormir, recibió una gran noticia

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

La mística del Pincha: los penales que llevaron a Estudiantes a la final de la Copa Libertadores tras derrotar a Flamengo

La mística del "Pincha": los penales que llevaron a Estudiantes a la final de la Copa Libertadores tras derrotar a Flamengo

Comentarios