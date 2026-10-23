El reinado en juego: Estudiantes y Palmeiras definen el dominio histórico entre Argentina y Brasil en la Copa Libertadores

La tabla histórica por países arrastra una paridad que se remonta a los primeros años de la Copa Libertadores. Brasil solo lideró el acumulado tras el bicampeonato de Santos en 1962 y 1963. Esa ventaja inicial fue emparejada por los títulos de Independiente en 1964 y 1965, antes de que Racing consiguiera en 1967 la consagración que inició una ventaja argentina ininterrumpida en las estadísticas durante casi seis décadas. Si Palmeiras gana la final, el fútbol brasileño alcanzará los 26 campeonatos, pasará al frente por primera vez en 61 años y estirará a ocho las ediciones consecutivas ganadas por clubes del Brasileirão.