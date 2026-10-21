El TAS falló a favor de Estudiantes: qué pasara con Marcos Rojo de cara a la revancha contra Flamengo

El propio club confirmó la resolución a través de sus redes sociales: “El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026”. “De esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición”, agregó.