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El TAS falló a favor de Estudiantes: qué pasara con Marcos Rojo de cara a la revancha contra Flamengo

A poco más de 24 horas del duelo, el defensor quedó habilitado para disputar un partido trascendental para el "Pincha".

El TAS falló a favor de Estudiantes: qué pasara con Marcos Rojo de cara a la revancha contra Flamengo
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Estudiantes recibió una noticia clave en la previa de la revancha contra Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió a favor del club platense y habilitó a Marcos Rojo para disputar el duelo de este jueves en el Maracaná.

La resolución llegó a poco más de 24 horas del partido y puso fin a una serie de gestiones que mantuvieron en suspenso la situación del defensor. Ahora, el DT Alexander Medina podrá contar con él para buscar la clasificación a la final, aunque todavía resta saber si lo incluirá entre los titulares o si comenzará el encuentro en el banco de suplentes.

La incorporación de Rojo al plantel había demandado varias gestiones. Estudiantes lo fue a buscar ante las bajas en la zaga central para el partido de ida y, luego de una negociación con Racing, el futbolista rescindió su contrato con la "Academia" y regresó al club en el que se formó.

Sin embargo, con el mercado de pases cerrado, su habilitación quedó sujeta a una serie de trámites. Estudiantes recurrió a la lesión de Gabriel Neves para gestionar su inscripción y el caso también llegó a una reunión entre el jugador y Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Aunque la AFA había dado el visto bueno, todavía faltaba la aprobación para incorporarlo a la lista de buena fe de la Copa Libertadores. La Conmebol rechazó inicialmente la inscripción, por lo que Rojo no pudo estar disponible para el primer cruce contra Flamengo, disputado en La Plata. En ese partido, Ramiro Funes Mori ocupó su lugar en la defensa.

Ante esa negativa, el “Pincha” recurrió al TAS como última instancia para intentar revertir la decisión. Finalmente, el tribunal falló a su favor y dejó al defensor en condiciones de jugar la revancha en Brasil.

El propio club confirmó la resolución a través de sus redes sociales: “El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026”. “De esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición”, agregó.

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