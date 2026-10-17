Copa Argentina: confirmaron la sede y el horario de la semifinal entre Boca y Banfield

Resumen para apurados
- Boca y Banfield jugarán la semifinal de la Copa Argentina el 14 de noviembre a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, buscando el pase a la final del certamen.
- Banfield arriba tras superar tres fases consecutivas por penales, mientras que Boca cuenta con un historial favorable en Mendoza, donde avanzó en seis de siete definiciones.
- El ganador jugará la final ante Atlético Tucumán o Platense. Boca enfrentará el desafío de suplir hasta seis ausencias por la coincidencia del cruce con la fecha FIFA.
La Copa Argentina comienza a definir los últimos detalles de su calendario. La organización confirmó que Boca y Banfield disputarán la segunda semifinal del certamen el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Será la primera vez que el escenario mendocino reciba un partido de esta edición del torneo.
El encuentro determinará a uno de los finalistas de la competencia, que deberá enfrentar al ganador de la otra semifinal, protagonizada por Atlético Tucumán y Platense (el miércoles 28 de octubre), en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. La sede de la definición por el título todavía no fue anunciada.
El Malvinas Argentinas, con capacidad para 42.500 espectadores, es un escenario conocido para Boca en la Copa Argentina. El "Xeneize" tiene un historial favorable en ese estadio: avanzó en seis de las siete series que disputó y solamente quedó eliminado en una oportunidad, frente a Rosario Central, por los octavos de final de 2017.
Su antecedente más reciente allí corresponde a la edición 2024, cuando superó a Talleres de Córdoba después de una extensa definición por penales.
Para Banfield, en cambio, será su primera presentación en este estadio por la Copa Argentina. El equipo dirigido por Pedro Troglio construyó su clasificación a semifinales después de golear a Real Pilar en la primera ronda y eliminar sucesivamente a San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra, estos últimos tres cruces mediante definiciones desde los doce pasos.
La fecha FIFA, una preocupación para Boca
Uno de los principales condicionantes para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena será el calendario internacional. La semifinal se disputará durante una fecha FIFA, por lo que Boca podría afrontar el compromiso con varias ausencias importantes.
Entre los futbolistas que podrían ser convocados por sus selecciones aparecen Álvaro Montero, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Lautaro Blanco, Leandro Lozano y Carlos Palacios. Aunque todavía no se conocen las listas definitivas, la posibilidad de perder hasta seis jugadores representa una dificultad para el cuerpo técnico.
El caso de Montero ya tiene un antecedente cercano: el arquero colombiano se perdió el encuentro ante Racing por la Copa Argentina debido a una convocatoria internacional.
Con la sede y el horario confirmados, Boca y Banfield conocen las condiciones de una semifinal que les permitirá quedar a un paso del título. Mientras tanto, Atlético Tucumán y Platense buscarán quedarse con el otro lugar en la definición de una competencia que todavía tiene pendiente el anuncio del escenario de su final.